نادال.. «قمة المعاناة» في «الماراثون»!

مدريد (أ ف ب)



حجزت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، ووصيفة بطلة العام الماضي، مقعدها في ربع نهائي دورة مدريد للألف نقطة في التنس، باكتساحها الإسبانية سارا سوريبيس تورمو 6-1 و6-0، فيما عانى «المخضرم» الإسباني رافايل نادال، لتخطي عقبة الأرجنتيني بيدرو كاتشين 6-1 و6-7 و6-3.

في المباراة الأولى، احتاجت البولندية الباحثة عن لقبها الأول في مدريد، والحادي عشر لها في دورات الألف نقطة، بينها اثنان هذا العام في قطر وإنديان ويلز، إلى ساعة و7 دقائق، كي تتخطى الإسبانية المصنفة 27 عالمياً، بعدما كسرت إرسال ابنة الـ27 عاماً 6 مرات في طريقها إلى ربع النهائي الخامس لها في 2024.

وتحاول البولندية، الفائزة بأربعة ألقاب كبرى حتى الآن، والقادمة من مشاركتين مخيبتين في دورتي ميامي الألف نقطة وشتوتجارت، حيث انتهى مشوارها عند ثمن النهائي ونصف النهائي توالياً، تعويض ما فاتها العام الماضي، حين وصلت الى النهائي للمرة الأولى في العاصمة الإسبانية، قبل أن تخسر أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا.

وتلتقي ابنة الـ22 عاماً في ربع النهائي، البرازيلية بياتريز حداد مايا الحادية عشرة، والتي أقصت اليونانية ماريا ساكّاري الخامسة بالفوز عليها 6-4 و6-4، وبلغت هذا الدور للمرة الثالثة في دورات الألف نقطة، بعد عامي 2022، حين وصلت إلى نهائي دورة مونتريال و2023، وانتهى مشوارها عند هذا الدور في دورة روما.

كما بلغت ربع النهائي التونسية أنس جابر، المصنفة تاسعة عالمياً، وذلك للمرة الثانية فقط هذا الموسم، بفوزها على اللاتفية يلينا أوستابنكو العاشرة بسهولة 6-0 و6-4.

وفي سبع مشاركات لها هذا الموسم، بلغت ابنة الـ29 عاماً ربع النهائي مرة واحدة في دورة دبي «500 نقطة»، حيث انتهى مشوارها على يد حداد مايا.

لكن يبدو أن وصيفة ويمبلدون لعامي 2022 و2023 وفلاشينج ميدوز لعام 2023 تستمتع باللعب على ملاعب مدريد، إذ فوزها على أوستابنكو كان التاسع لها توالياً في الدورة التي أحرزت لقبها عام 2022 على حساب الأميركية جيسيكا بيجولا، محققة أكبر ألقابها حتى الآن، قبل أن تغيب عن نسخة العام الماضي.

واحتاجت جابر الى ساعة و7 دقائق فقط، كي تحقق فوزها الثالث على أوستابنكو، بطلة رولان جاروس لعام 2017، من أصل خمس مواجهات مع اللاتفية البالغة 26 عاماً.

وسيكون الاختبار التالي لجابر ضد الأميركية ماديسون كيز الثامنة عشرة، والتي تغلبت على مواطنتها كوكو جوف الثالثة 7-6 و4-6 و6-4.

كما تأهلت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الرابعة، بفوزها على التشيكية سارا بييليك 6-1 و6-3، والروسية ميرا أندرييفا بتغلبها على الإيطالية ياسمين باوليني الثانية عشرة 7-6 و6-4.

ولدى الرجال، عانى نادال «38 عاماً الأمرين لتخطي عقبة ماتشين، حيث احتاج إلى ثلاث ساعات وأربع دقائق، للتغلب عليه 6-1 و6-7 و6-3.

وهي المرة الاولى التي ينجح فيها الماتادور الإسباني المتوج بـ22 لقباً كبيراً، في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية منذ بطولة فلاشينج ميدوز عام 2022 التي ودعها من ثمن النهائي على يد الأميركي فرانسيس تيافوي.

ويلتقي نادال في الدور المقبل مع التشيكي ييري ليهيتشكا الحادي والثلاثين، والفائز على البرازيلي ثياجو مونتيرو 6-4 و7-6.

واستهل نادال المباراة بأفضل طريقة ممكنة بكسره إرسال ماتشين في الشوط الأول، وفعلها في الشوطين الخامس والسابع وأنهاها في مصلحته 6-1 في 46 دقيقة.

وردَّ ماتشين التحية لنادال مطلع المجموعة الثانية، عندما كسر إرساله في الشوط الأول، وفعلها للمرة الثانية في الشوط الخامي وتقدم 4-1، لكن الإسباني رد مباشرة بكسر إرسال الأرجنتيني في الشوط الخامس، مقلصاً الفارق إلى 2-4، ثم كسره للمرة الثانية في الشوط العاشر مدركا التعادل 5-5.

وتبادل اللاعبان كسر الإرسال في الشوطين الحادي عشر والثاني عشر، وتعادلا 6-6 واحتكما الى شوط فاصل حسمه الأرجنتيني في مصلحته 7-5، وبالتالي المجموعة الثانية في ساعة و25 دقيقة.

واستعاد نادال قوته في المجموعة الثالثة، وضرب بقوة في بدايتها بكسره إرسال ماتشين، وتقدم 2-0، لكن ماتشين رد التحية في الشوط الرابع مدركاً التعادل 2-2.

وكسر نادال إرسال ماتشين في الشوط الخامس، وتقدم 3-2 ثم 4-2 ، قبل أن يكسره للمرة الثالثة في المجموعة في الشوط التاسع، وأنهاها في مصلحته 6-3 في 53 دقيقة.

وقال نادال عقب مباراته الماراثونية: سأرى كيف سأكون عندما أستيقظ، مضيفاً «أستمتع باللعب هنا، لا يمكنني أن أطلب المزيد، كل هذا الوقت الذي أقضيه في الملعب هذا الأسبوع له قيمة كبيرة بالنسبة لي على صعيد العاطفة والتنس.