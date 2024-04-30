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ليفربول يعلن مصير «الفرعون صلاح»

ليفربول يعلن مصير «الفرعون صلاح»
30 ابريل 2024 08:48

ليفربول (أ ف ب)

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يتوقع ليفربول ثالث الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أن يبقى نجمه الدولي المصري محمد صلاح في صفوفه على الأقل حتى موسمه الأخير معه «صيف 2025».
وذكرت شبكة «سكاي سبورتس»، وموقع «ذي أثلتيك» أن صلاح «31 عاماً، لم يمنح أي إشارة بشأن رغبته في الرحيل، وأن ليفربول لا يخطط لبيعه.
وكان صلاح تورط في مشاجرة مع مدربه الألماني يورجن كلوب على خط التماس، بينما كان يستعد للدخول بديلاً في المباراة التي سقط فيها ليفربول في فخ التعادل أمام مضيفه وستهام يونايتد 2-2).
وقال صلاح بعد المباراة: «ستكون هناك نيران إذا تحدثت».
ورفض ليفربول عروضاً من الدوري السعودي في بداية الموسم، بينها عرض بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من اتحاد جدة.
وسيغادر كلوب النادي في نهاية الموسم، مما أثار تكهنات حول ما يخبئه المستقبل لبعض لاعبيه الكبار.
وسجل صلاح 24 هدفاً هذا الموسم، لكن مستواه تراجع منذ إصابته في كأس الأمم الأفريقية في يناير الماضي، في ظل صيامه عن هز الشباك، وإنهار موسم ليفربول الذي خرج من المنافسة على لقب الدوري بشكل كبير، وأقصي من ربع نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» وكأس الاتحاد الإنجليزي.
ويبقى أمام صلاح ما يزيد قليلاً عن 12 شهراً للإكمال عقد مدته ثلاث سنوات تم توقيعه في عام 2022 بقيمة 18 مليون جنيه استرليني سنوياً.

 

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