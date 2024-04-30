ليستر.. «أضواء ولقب»



بريستون (رويترز)



تُوج ليستر سيتي بلقب دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه على مضيفه بريستون نورث إند 3-صفر.

وسجل جيمي فاردي بواقع هدف في كل شوط، بالإضافة إلى هدف من كيسي مكاتير في الدقيقة 67، ما حسم نقاط المباراة للفريق الضيف، الذي ضمن بالفعل الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع الماضي، عائداً إلى دوري الأضواء، بعد موسم واحد فقط من الغياب.

ويملك ليستر 97 نقطة، بفارق 7 نقاط عن ليدز يونايتد صاحب المركز الثاني، مع تبقي مباراة واحدة لكلا الفريقين، وإبسويتش تاون صاحب المركز الثالث الذي تتبقى له مباراتان،

وظل بريستون في المركز العاشر برصيد 63 نقطة.