لاعب يحتفل في السماء بهبوط فريقه!



لندن (رويترز)



لم يُخف رايان بيرج لاعب الوسط السابق في بورت فالي أبداً الضغينة التي يكنها للنادي، لكنه دفع بالخلاف نحو آفاق جديدة، بعد هبوط الفريق من دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي لكرة القدم .

وقال اللاعب «35 عاماً»، إنه طار بطائرة فوق ملعب فالي بارك الخاص بالنادي يوم السبت الماضي، ساخراً من هبوطه إلى الدرجة الرابعة مع لافتة كتب عليها «وقفت هناك تضحك..إن40»، في إشارة إلى نشيد المنافس ستوك سيتي «دليلة» الذي ينشده توم جونز.

ولعب بورت فالي، الذي هبط بعد الهزيمة أمام بولتون واندررز في 20 أبريل، مع كمبردج يونايتد يوم السبت الماضي.

وكتب بيرج عبر فيسبوك بعد الهبوط «شكراً لجماهير ستوك سيتي الذين دفعوا لي مقابل القيام بشيء كنت سأفعله مجاناً بكل سرور، هذه تجربة أعتز بها فيما تبقى من حياتي».

ولعب بيرج دوراً بارزاً في الصعود إلى دوري الدرجة الثالثة في موسم 2012-2013، لكنه غادر بعد إيقافه بسبب تغيبه عن وجبة ما قبل المباراة، وانتقاده لاحقاً للمدرب ميكي آدامز، عبر منصة تويتر للتواصل الاجتماعي.

كما أنه تقدم بطلب دون جدوى، ليكون مدرباً لفالي في عام 2017، بعد اعتزاله لاعباً.

وغالبا ما يسخر بيرج من مشجعي فالي عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويشير إلى ناديه السابق باسم «بورت فيل» أو «بورت الفاشل».

وكتب عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي «لا تدع الباب يضربك في طريقك للخروج، الكثير من الحب، أفضل لاعب في العام في موسم الصعود المباشر الوحيد لك «فريق بورت فالي) منذ عام 1994».

وأرفق صورة له بقميص فالي كتب عليها «لا صعود بدوني».