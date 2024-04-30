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الرياضة

الشرياني أميناً عاماً لاتحاد الرياضات البحرية

الشرياني أميناً عاماً لاتحاد الرياضات البحرية
30 ابريل 2024 10:29

 
أبوظبي (الاتحاد)

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اختار اتحاد الرياضات البحريّة، برئاسة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيّان، أحمد علي الشرياني، ليشغل منصب الأمين العام للاتحاد، في دورته الحاليّة، وذلك في إطار الخطط الاستراتيجيّة التي ينتهجها الاتحاد، بهدف ترسيخ وتعزيز سمعة الدولة ومكانة الاتحاد في مختلف المحافل الرياضية، والعمل على تعميق الانتماء الوطني وتأصيل الهوية الوطنية.
ورحّب الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيّان بهذا التعيين، مؤكدّاً أهميّة مواكبة التطورّات الكبيرة التي تشهدها الرياضات البحريّة في الدولة، باختيار القيادات التي من شأنها أن تُسهم في دفع عجلة النموّ والتقدّم.
ويتمتّع أحمد علي الشرياني بمسيرة مهنيّة متميّزة، وضعته ليكون على مستوى من الكفاءة العالية لشغل المنصب، حيث تولى العديد من المهام القيادية في مؤسسات بارزة، مثل هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وشركة إعمار العقارية، وطيران الإمارات، ووصل العقارية وبنك الإمارات دبي الوطني.
وأعرب أحمد الشرياني عن امتنانه للثقة الممنوحة له، مؤكداً التزامه بتحقيق رسالة الاتّحاد المتمثلة في تطوير الرياضات البحرية الحديثة، وإحياء التراث البحري، ونشر الوعي المجتمعي حول أهميتها، وتشجيع المجتمع بمختلف الفئات العمرية على ممارسة النشاط الرياضي البحري، وكذلك تأهيل الموهوبين واللاعبين للمشاركة الاحترافية، والفوز في المنافسات والبطولات الرياضية المحلية والإقليمية والدولية.
وقال: «تقع على عاتقنا مسؤوليّة كبيرة، خلال المرحلة المقبلة، وعازمون على تنمية وتطوير القيادات الرياضية البحرية في كل الفئات العمرية، مع تعزيز مشاركة المرأة في جميع الأنشطة الرياضية البحرية، ونتطلع أن نصل بالرياضات البحرية المحلية للمنافسات العالمية بتميز».

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