ليفاندوفسكي يُسكت «الألسنة»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



أسكت النجم البولندي روبرتو ليفاندوفسكي «35عاماً» مهاجم برشلونة، ألسنة منتقديه، ورد عليهم بقوة بثلاثة أهداف «هاتريك» في شباك فالنسيا، ضمن «الجولة 33» للدوري الإسباني في المباراة التي انتهت بفوز «البارسا» 4-2.

ورغم أن الصحافة الإسبانية لا تتوقف عن القول إن ليفاندوفسكي على أعتاب الرحيل بنهاية الموسم، إلا أنه خرج في حديث لصحيفة «بيلد» الألمانية، ليؤكد للجميع أنه باقٍ في «كتالونيا»، ولن يغادرها إلى أي مكان آخر، لأنه لا يشعر من الأساس برغبة في القيام بذلك الآن.

وقدم ليفاندوفسكي موسماً متواضعاً، بعد أن تألق في موسمه الأول، وأسهم في فوز برشلونة ببطولة الدوري، وحصل على لقب هداف «الليجا»، غير أن تراجع مستواه، وارتفاع أصوات المطالبين برحيله، دفع الكثيرين للحديث عن قرب مغادرته، إما إلى أميركا، أو الدوري السعودي.

ورداً على الشائعات، قال ليفاندوفسكي: مغادرة «البارسا» في الصيف غير واردة على الإطلاق، ولن يحدث ذلك قبل عامين.

وأضاف: لن أبدأ التفكير في الرحيل، إلا عندما أشعر بأنني لم أعد في أفضل حالاتي البدنية، أو أشعر بالألم، ولكن حالي ليس كذلك الآن، ولم أفكر في الأمر بعد، بل إنني ليس لدي وقت للتفكير في الذهاب إلى السعودية أو الدوري الأميركي، وأشعر في قرارة نفسي بأنه يمكنني اللعب على أعلى مستوى احترافي حتى «صيف 2026».

وكانت بعض الصحف الإسبانية، وبوجه خاص «الكتالونية»، تشير إلى اهتمام عدد من أندية السعودية وأميركا بالحصول على خدمات «ليفا»، ولكنه لا يشعر بأن الوقت حان للقيام بذلك الآن.

وذكرت مصادر صحفية كتالونية، أن ارتفاع عدد المباريات السيئة التي لعبها ليفاندوفسكي هذا الموسم، جعلت جماهير «البارسا» لا تثق في قدرة اللاعب على مواصلة التألق مع الفريق، مثلما كان يتألق مع ناديه السابق بايرن ميونيخ، ولهذا ارتفعت الأصوات المطالبة برحيله، سواء من داخل النادي، أو من خارجه.

وتشير بعض المصادر المطلعة إلى أن بعض أعضاء مجلس إدارة برشلونة يفضلون بيع ليفاندوفسكي هذا الصيف، من أجل توفير راتبه الكبير، والحصول على مبلغ من صفقة بيعه، يمكن توظيفه في شراء صفقات جديدة أكثر شباباً وحيوية.

بدأ ليفاندوفسكي، المولود في 21 أغسطس 1988، مسيرته الاحترافية في زنيتشج بروشكوف من 2006 إلى 2008، ثم انتقل إلى ليخ بوزنان حتى 2010، وبعدها شد الرحال إلى ألمانيا، حيث لعب لبروسيا دورتموند من 2010 إلى 2014، وسجل 74هدفاً في 131 مباراة، ومنه إلى بايرن ميونيخ إلى 2022، حيث سجل 238 هدفاً في 253 مبارارة، وانتهى به المطاف في برشلونة «صيف 2022».

ولعب ليفاندوفسكي لمنتخبي الشباب البولنديين تحت 19 و21 سنة، وتم تصعيده إلى الفريق الأول عام 2008.