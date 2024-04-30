«سباق رباعي» على لقب «أقوياء اليد»

رضا سليم (دبي)



تحددت أطراف نصف نهائي دوري أقوياء اليد، بعد انتهاء «الجولة 14» والأخيرة للدور التمهيدي، حيث يلتقي الشارقة مع مليحة بصالة «الملك»، وشباب الأهلي مع العين بصالة الفرسان بالنهدة يوم الجمعة، على أن تقام مباراتا الإياب يوم الثلاثاء المقبل.

والفرق الأربعة تلعب على المراكز الأربعة الأولى في الدوري، حيث يتأهل الفائزان من المباراتين إلى نهائي الدوري، ويتنافس الخاسران على المركز الثالث، فيما تلعب 4 فريق على المراكز من الخامس إلى الثامن، الجزيرة مع النصر بصالة الإمبراطور، والوصل مع دبا الحصن بصالة الجزيرة السبت المقبل، والفائزان يلعبان على الخامس، والخاسران على السابع.

وأسفرت الجولة الأخيرة عن تعادل مليحة مع الشارقة 25-25 في المباراة التي جرت بصالة مليحة، وانتهى الشوط الأول بتقدم «الملك» 15-14، فيما فاز شباب الأهلي على العين 36-30 في المباراة التي أقيمت بصالة الفرسان بالنهدة، وانتهى شوطها الأول بتقدم «أصحاب الأرض» 16-14، وتغلب الجزيرة على دبا الحصن 40-33 بصالة «فخر أبوظبي»، وتعادل الوصل مع النصر 23-23 بصالة «الإمبراطور» وانتهى الشوط الأول بتقدم «العميد» 10-9.

وتصدر «الملك» قمة الترتيب مع نهاية «التمهيدي»، برصيد 39 نقطة، وشباب الأهلي الوصيف «36 نقطة»، والعين الثالث وله 29 نقطة، بفارق المواجهات مع مليحة الذي جاء في المركز الرابع بالرصيد نفسه، إلا أن «البنفسج» فاز في الذهاب، وتعادل في الإياب، وطبقاً للوائح حصل العين على المركز الثالث، ثم الجزيرة الخامس «28 نقطة»، والوصل السادس «24 نقطة»، ودبا الحصن السابع «20 نقطة»، والنصر الثامن والأخير «19 نقطة».

كانت الجمعية العمومية للاتحاد قد أقرت بالأغلبية تغيير نظام الدوري، والعودة إلى النظام القديم، وهو الذهاب والإياب من دورين.