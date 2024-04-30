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تايسون في «الحلبة»!

تايسون في «الحلبة»!
30 ابريل 2024 12:20

 
واشنطن (أ ف ب)

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يُقام النزال المرتقب بين أسطورة الملاكمة السابق مايك تايسون، وأحد مشاهير منصة يوتيوب الملاكم جيك بول في 20 يوليو المقبل، ضمن إطار نزال احترافيّ مصنّف في فئة الوزن الثقيل، وفقاً لما أعلنه الملاكمان والمنظّمون.
ويكون النزال عبارة عن ثماني جولات، كل جولة تدوم دقيقتين، وتُحتسب نتيجته ضمن سجل كل من بول وتايسون، الذي تعود خسارته الرسمية الأخيرة إلى 2005.
ولم يفز تايسون «57 عاماً»، بطل الملاكمة الأميركي العالمي السابق «50 فوزاً بينها 44 بالضربة القاضية و6 خسائر»، بأي نزالٍ منذ فوزه على كليفورد إتيان في 2003.
كتب بول على حسابه عبر (إكس): «مايك تايسون أراد أن يكون النزال احترافياً، نتفليكس أرادت أن يكون النزال احترافياً، لذلك وافقت على أن يكون كذلك، الفائز يأخذ كل شيء».
ويقام النزال في ملعب «أي تي أند تي» في أرلينغتون، تكساس، معقل نادي دالاس كاوبويز لكرة القدم الأميركية.
وقال ناكيسا بيداريان أحد مروّجي النزال على (إكس): «مايك تايسون وجيك بول وقّعا على منازلة بعضهما مع رغبتهما بأن يكون النزال احترافياً رسمياً».
وأضاف: «عملنا مع شركائنا في الأسابيع الستة الماضية على تلبية متطلبات إدارة التراخيص واللوائح في تكساس لتصبح المباراة رسمية».
وفاز تايسون الملقّب بـ «الرجل الحديد» بلقب بطل العالم للوزن الثقيل للمرة الأولى عام 1986 واحتفظ باللقب من 1987 إلى 1990، قبل نحو 10 أعوام من ولادة الـ «يوتيوبر» بول البالغ حالياً 27 عاماً.
وبعد خسارته الكبيرة التي مُنيَ بها أمام جيمس «باستر» دوجلاس عام 1990 في طوكيو، عاد تايسون إلى البطولة العالمية في 1996، لكنه خسر النهائي أمام إيفاندر هوليفيلد.
ويملك بول 9 انتصارات، من بينها 6 بالضربة القاضية وخسارة واحدة، ويعود فوزه الأخير إلى الشهر الماضي، حين تغلّب على رايان بورلند بعد دقيقتين و37 ثانية في الجولة الأولى.
خسارته الوحيدة جاءت بمواجهة البريطاني تومي فوري في فبراير 2023 في السعودية.

الملاكمة
تايسون
أميركا
السعودية
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