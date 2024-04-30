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الرياضة

اتحاد كلباء يقبض على صدارة «دوري 21»

اتحاد كلباء يقبض على صدارة «دوري 21»
30 ابريل 2024 12:27

معتصم عبدالله (دبي)


صعد اتحاد كلباء إلى صدارة دوري المحترفين تحت 21 عاماً، بفوزه العريض على ضيفه النصر 6-3 ضمن «الجولة 21»، والتي شهدت خسارة العين «المتراجع» إلى مركز «الوصافة» أمام مضيفه شباب الأهلي1-2، وفي بقية المباريات، تفوق الجزيرة على الوصل 3-2، وتعادل البطائح والشارقة 1-1، وخورفكان وعجمان 1-1، وحتا وبني ياس 3-3.
وضرب «النمور» بقوة أمام «العميد» بتسجيل 6 أهداف، بتوقيع فهد باروت، «هدفين» في الدقيقتين 1 و42، ونيجيل بنجامين «هدفين» في الدقيقتين 21 و41، وياسر البلوشي في الدقيقة 37، و«البديل» محمد اليماحي في الدقيقة 85، فيما سجل لـ «العميد» عبيد سالم في الدقيقة 36، أحمد جاسم في الدقيقة81، و«البديل» كريم محمد في الدقيقة 93.
ورفع اتحاد كلباء رصيده إلى41 نقطة من 20 مباراة، ليعتلي صدارة الترتيب مؤقتاً، على حساب منافسه العين، بعد تجمد رصيد الأخير عند 41 نقطة من 19 مباراة، بخسارته أمام مضيفه شباب الأهلي 1-2، ضمن الجولة ذاتها، وسجل لـ «الفرسان» دومبيا في الدقيقة 44، ومحمد يوسف في الدقيقة 59، فيما أحرز جوسنا لولندو هدف العين في الدقيقة 48، وشهدت المباراة التي أدارتها الحكم روضة المنصوري، طرد «الثنائي» عبد الله حسن حارس العين، وحمد قيوض لاعب شباب الأهلي بالبطاقة الحمراء.
وعلى غرار صراع الصدارة، امتدت إثارة المنافسة في «دوري 21» إلى المركز الثالث، والذي يجمع الجزيرة والشارقة على التوالي برصيد 38 لكل منهما بنهاية «الجولة 21»، والتي شهدت تفوق «فخر أبوظبي» على ضيفه الوصل 3-2، بعدما سجل علي المعمري في الدقيقة 5، ونور زرقان «هدف عكسي» في الدقيقة 87، وزايد العامري في الدقيقة 91 أهداف «أصحاب الأرض»، فيما سجل للوصل روي مبونيجو في الدقيقة 9، وربيع سالمين في الدقيقة 80.
وشهدت «الجولة 21» تسجيل 33 هدفاً، بعدما نجحت الفرق الـ 14 في إحراز هدف على الأقل في المباريات السبع، ويتصدر العين قائمة الأقوى هجوماً، وله 49 هدفاً، مقابل 48 هدفاً للجزيرة وصيف الهدافين، واتحاد كلباء في المركز الثالث، وله 45 هدفاً، مقابل 44 هدفاً لشباب الأهلي الرابع.

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ترتيب الصدارة 
1- اتحاد كلباء 41 نقطة «20 مباراة»
2- العين 41 نقطة «19 مباراة» 
3- الجزيرة 38 نقطة «20 مباراة» 
4- الشارقة 38 نقطة «20 مباراة»

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دوري تحت 21
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