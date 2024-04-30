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الرياضة

الوحدة جاهز بـ «القوة الضاربة»

الوحدة جاهز بـ «القوة الضاربة»
30 ابريل 2024 13:30

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

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يخوض الوحدة تدريبه الأساسي يوم الأربعاء، استعداداً للقاء العين، في نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، والذي يقام باستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة يوم الجمعة المقبل.
وبدأ «العنابي» الإعداد للمباراة المرتقبة، تحت قيادة المدرب جوران، عقب الراحة القصيرة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة، بعد مباراة الإمارات، ضمن «21» من «دوري أدنوك للمحترفين».
وشارك في التدريبات جميع اللاعبين، ليدخل الفريق اللقاء بصفوف مكتملة والقوة الضاربة، وذلك بعد عودة البرازيلي آلان ماركيز إلى المشاركة، وذلك بعد تعرضه للطرد في مواجهة عجمان في الدوري، وإيقافه مباراة بـ «قرار انضباطي»، حيث أنهى عقوبة الطرد لمباراتين أمام الإمارات، ولقاء «الرديف»، ويغيب عن مواجهة النصر المقبلة في «الجولة 22» للدوري، كما يستعيد «أصحاب السعادة» جهود البرتغالي روبن فيليب، لانتهاء عقوبة الإيقاف لمباراة، إثر الطرد أمام عجمان أيضاً، وكذلك عودة قلب الدفاع لوكاس بيمنتا الذي غاب عن مواجهة «الصقور» لتراكم الإنذارات.
وينتظر عودة الأوزبكي إيركينوف المنضم إلى منتخب بلاده في كأس آسيا تحت 23 عاماً، بعدما شارك اللاعب في مباراة أوزبكستان مع إندونيسيا في نصف النهائي.
ويدخل «العنابي» مواجهة العين «كامل العدد»، بعد عودة جميع اللاعبين، إذ شهدت الأيام الأخيرة عودة الروسي باكاييف بعد تعافيه من الإصابة، وشارك في 25 دقيقة من مباراة الإمارات، إضافة إلى «الثنائي» عبد الله الكربي وخالد بطي، عقب الشفاء من الإصابة.
ويدخل الوحدة مباراة العين في نهائي كأس «مصرف أبوظبي الإسلامي»، وعينه على اللقب، حيث إنها «الأمل الأخير» لعدم خروج الفريق «صفر اليدين» هذا الموسم.
وابتعد الوحدة عن المنافسة في الدوري، وودع أيضاً كأس صاحب السمو رئيس الدولة من دور الـ 16 أمام شباب الأهلي، كما أن الفريق يعاني «سوء النتائج»، بعد الخسارة في مباراتي اتحاد كلباء وعجمان، وكذلك التعادل أمام الإمارات، ليحصد نقطة من أصل 9 نقاط ممكنة في 3 مباريات، ويسعى الجميع لاستعادة التوازن، وكذلك إنهاء الموسم بشكل جيد، من خلال حصد لقب أمام العين.
ويمني «العنابي» النفس بحصد اللقب الثالث في تاريخه من «كأس المحترفين»، ليفض الشراكة مع العين والنصر اللذين يتساويان معه بالرصيد نفسه من الألقاب في البطولة.
وحلق الوحدة بلقب «كأس المحترفين» مرتين، الأولى موسم 2015-2016 على حساب الشباب، والثانية موسم 2017-2018 على حساب الوصل، وخسر نهائيين أمام العين وشباب الأهلي، علماً أن النهائي المقبل أمام العين هو الخامس للوحدة في البطولة.
الجدير بالذكر أن الوحدة تأهل إلى نهائي البطولة، بعد أن تخطى الوصل في نصف النهائي 5-2 في مجموع المباراتين، بالخسارة ذهاباً 1-2، والفوز على ملعبه باستاد آل نهيان في الإياب بنتيجة عريضة قوامها «رباعية» نظيفة.

مصرف أبوظبي الإسلامي
الوحدة
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