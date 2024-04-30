كيميتش: البايرن أولاً وبرشلونة ثانياً



أنور إبراهيم (القاهرة)



تحدث جوشوا كيميتش «29عاماً» لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني، إلى صحيفة «آس» الإسبانية بشأن مستقبله، في ظل اقتراب عقده من نهايته في «صيف 2025».

وارتبط اسم كيميتش بقوة بالانتقال إلى برشلونة خلال الصيفين الأخيرين، وما زال الحال هكذا هذا الصيف، غير أن اللاعب انتهز فرصة الحديث للصحيفة، لكي يشرح موقفه على وجه الدقة، وقال: أريد أن أتحدث أولاً مع النادي، وعندما أفعل ذلك لن أخرج للحديث في الصحف عما دار بيننا، وإنما أركز فقط على مباراتي الذهاب والعودة في نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي أمام ريال مدريد.

وفيما يتعلق بعلاقته مع برشلونة، فضل كيميتش ألا يطيل الحديث، واكتفى بالقول: حتى الآن أنا لا أفكر في «البارسا»، وكما قلت من قبل إنني سأتحدث أولاً مع «البافاري»، ولكن الشيء المؤكد أن برشلونة وريال مدريد ناديان استثنائيان، ولهما تاريخ حافل بالألقاب والبطولات.

وعندما سألته الصحيفة، عما إذا كانت مسألة تجديد عقده مع «البايرن» تتوقف على هوية المدرب القادم الذي يحل محل توماس توخيل المدير الفني الحالي، وقرار رحيله بنهاية الموسم، قال كميتش: تلك مسألة مهمة بالنسبة لي، ولكنها ليست الأهم في هذه اللحظة، فالنادي بالنسبة لي هو الأكثر أهمية وليس المدرب فقط، ومن الأهمية بمكان أن يفكر المدرب فيك وفي الفريق، وأنا أعرف أشخاصاً آخرين يساورهم القلق من مسألة اختيار المدرب.

ولم تدخل إدارة «البايرن» حتى الآن في مفاوضات مع كميتش بشأن تجديد عقده، رغم كونه ينتهي في «صيف 2025»، وإذا لم يجدد مع «البافاري» من الآن، فإن معنى ذلك أن يعرضه النادي للبيع هذا الصيف، حتى لا يخسره مجاناً الصيف المقبل.

بدأ جوشوا كيميتش، المولود في 8 فبراير1995، مسيرته الاحترافية في شتوتجارت حتى 2013، ثم رد بول لايبزج إلى 2015، وبعدها انتقل إلى بايرن ميونيخ في «صيف 2015»، حتى الآن.

ويجيد كيميتش اللعب في أكثر من مركز من مراكز الدفاع والوسط، وحتى ساعد الهجوم، ويشبهه البعض بأسطورة ألمانيا و«البايرن» فيليب لام.

ولعب كيميتش لمنتخب الشباب من 2011 إلى 2013، ثم منتخب تحت 21 سنة، وتم تصعيده لمنتخب «المانشافت» في 2016.