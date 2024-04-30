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«ممر شرفي» من «الصقور» لـ «العائد من الموت»

«ممر شرفي» من «الصقور» لـ «العائد من الموت»
30 ابريل 2024 13:51

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    دبي (الاتحاد)

    استقبل نادي الإمارات، بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي، بجانب لاعبي الفريق الأول بقيادة المخضرم إنييستا، الأردني كريم فادي العدوان لاعب أكاديمية «الصقور»، العائد بعد فترة علاج استمرت ثلاثة أشهر في أعقاب توقف قلبه لنحو 40 دقيقة.
    وتفصيلاً، كشف نادي الإمارات عن تعرض لاعبه الناشئ لموقف صعب بعد توقف قلبه لـ 40 دقيقة، بعد عودته إلى منزله رفقة أفراد عائلته بعد نهاية إحدى الحصص التدريبية بأكاديمية النادي، الأمر الذي استلزم نقله بشكل فوري لأحد المستشفيات للإنعاش، والخضوع لعلاج مكثف.
    وعادت البسمة إلى أسرة اللاعب وزملائه في النادي، بعد تجاوب اللاعب الصغير مع مراحل العلاج، وصولاً إلى عودته إلى نادي الإمارات الذي حرص على إقامة استقبال حاشد، بحضور يوسف عبد الله البطران رئيس مجلس الإدارة.
    وتضمن برنامج الاستقبال تنظيم ممر شرفي من لاعبي الفريق الأول لفريق «الصقور» بقيادة إنييستا، للاعب الأكاديمية كريم فادي العدوان، وجرى خلال الاحتفالية إهداء اللاعب الصغير كرة النادي موقعة من لاعبي الفريق الأول.
    من جانبه، أعرب يوسف البطران، رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، عن سعادة النادي وجميع منتسبيه بعودة كريم العدوان بعد تماثله للشفاء، في الوقت الذي عبرت فيه عائلة اللاعب الصغير عن شكرها وامتنانها لإدارة النادي على الوقفة الصلبة، شاكرين الدعم المعنوي الذي أسهم في عودة العدوان للحياة.

     

 

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