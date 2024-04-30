تير شتيجن يعادل رقم ألفيش



برشلونة (د ب أ)



يواصل الحارس الألماني المخضرم مارك أندريه تير شتيجن كتابة التاريخ مع برشلونة الإسباني لكرة القدم.

وخاض تير شتيجن مباراته رقم 408 مع برشلونة في مختلف المسابقات، خلال فوز الفريق المثير 4-2 على ضيفه فالنسيا في بطولة الدوري الإسباني، ليحتل المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع الفريق.

وتمكن تير شتيجن من معادلة رقم الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيش، نجم الفريق السابق، في قائمة أكثر اللاعبين الأجانب مشاركة مع الفريق الكتالوني في اللقاءات.

ويتصدر الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة أكثر نجوم برشلونة الأجانب خوضاً للمباريات مع الفريق، بعدما شارك في 778 مباراة، قبل رحيله عن ملعب «كامب نو» في صيف عام 2021 للانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لنادي برشلونة الإسباني.

وجاء الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو في المركز الرابع بالقائمة برصيد 338 مباراة، فيما حل الكرواتي إيفان راكيتيتش في المركز الخامس، بعدما لعب 310 لقاءات.

وبات تير شتيجن على بعد مباراتين فقط من معادلة عدد المباريات التي خاضها حارس الفريق المعتزل أندوني زوبيزاريتا، صاحب المركز الثاني بقائمة أكثر الحراس مشاركة في اللقاءات مع الفريق في جميع البطولات.

ويتصدر الحارس السابق فيكتور فالديس تلك القائمة، بعدما حرس عرين الفريق في 535 لقاءً.

وكان زوبيزاريتا، الذي كان يعمل مديراً رياضياً، هو الذي تعاقد مع تير شتيجن، قادماً من فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني عام 2014.

يذكر أن تير شتيجن سجل ظهوره الأول مع برشلونة خلال لقاء الفريق ضد أبويل نيقوسيا القبرصي في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا في سبتمبر 2014.