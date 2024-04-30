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الرياضة

بطل ينعى طفله بـ «قلب محطم»

بطل ينعى طفله بـ «قلب محطم»
30 ابريل 2024 14:17

 
باريس (أ ف ب)

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أعلن البطل السابق للألعاب القتالية الفرنسي فرانسيس نجانو وفاة طفله كوبي البالغ 15 شهراً.
ونشر نجانو على حسابه: «كان الوقت مبكراً لكنه رحل، طفلي الصغير، صديقي كوبي كان مليئاً بالحياة والفرح، أما الآن فهو يرقد بلا حياة، ندهت باسمه لكنه لم يجاوبني».
وتابع «الحياة ليست عادلة لأنها تضربنا حيث الألم كبيراً».
وكان نجانو نشر على حسابه أيضاً قبل إعلان وفاة طفله رسمياً «ما معنى الحياة إذا كان كل ما نكافح من أجل الابتعاد عنه بكل ما أوتينا من قوة، هو ما أصابنا في النهاية بالصدمة الأشد، ولماذا الحياة غير عادلة وبلا رحمة؟».
وتوالت ردود الفعل على وفاة الطفل وقام مشاهير الألعاب القتالية بتعزية نجانو، وكتب زميله في «يو أف سي» كونور ماكجريجور على حسابه: «أنا آسف جداً لسماع خسارتك يا فرانسيس، صلواتي معك ومع عائلتك في هذا الوقت».
ونشر مدير أعمال نجانو، ماركيل مارتن «من فضلكم احترموا فرانسيس نجانو وعائلته خلال هذا الوقت المؤلم، أنا مع الملايين الآخرين سنصلي من أجل أن يتحلوا بالقوة».
أما مذيع الحلبات المخضرم مايكل بوفر فنشر على وسائل التواصل الاجتماعي «إن عالم الرياضة بأكمله وخارجه يقف محطماً، ويدعم فرانسيس بشكل قوي في هذا الوقت، أرجو أن تعلموا أن الملايين منا يحتضنون كوبي الصغير بصلواتنا».

فرنسا
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