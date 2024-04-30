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الرياضة

نيكوليتش: شباب الأهلي يملك الحافز

نيكوليتش: شباب الأهلي يملك الحافز
30 ابريل 2024 15:45

 
دبي (الاتحاد)

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أكد الصربي ماركو نيكوليتش، مدرب شباب الأهلي، أن مواجهة النصر ستكون صعبة، لكنني سعيد بأن أكون هنا، في هذا الدور، والجميع يدرك أهمية بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وهي محفل خاص، وقال: «ظهرنا بصورة جيدة في عام 2024، وكسبنا 10 مباريات، وتعادلنا في مباراة، وخسرنا مباراة كانت أمام النصر، وفي الكأس يكون الوضع مختلفاً، وسنكون أفضل، كسبنا بطولتين هذا الموسم، ولدينا الحافز للذهاب بعيداً لتحقيق لقب آخر، ندرك أهمية البطولة، ولاعبونا لديهم الحافز لتقديم أفضل ما لديهم، لكننا نحتاج إلى الدعم الكامل من جميع مشجعينا لمساندة الفريق، وعندما يحضر الجمهور تكون الأمور لمصلحتنا». 
وأضاف: «نفتقد ماجد ناصر منذ 5 أشهر بسبب الإصابة، وليس لدينا إصابات أخرى، وهذا موقف طيب لأي مدرب، أتمنى أن نكمل المباراة 11 ضد 11، نحن نلعب بروزنامة صعبة، والمفتاح هو التركيز والحذر من التفاصيل الصغيرة، فهي التي تصنع الفارق، لا نعاني ضغوطاً، فأنا عندي الحماس، واللاعبون كذلك، نلعب مباريات كل 3 أو 4 أيام، وهذا أمر جيد، وعملية التدوير تساعد اللاعبين».
قال لوكا لاعب شباب الأهلي، إنه يدرك أهمية البطولة، خاصة نصف نهائي الكأس، مؤكداً أن فريقه يلعب ضد منافس قوي، وأن اللاعبين مستعدون للمبارا،ة ويقدمون أفضل ما عندهم للوصول إلى النهائي.
وأضاف: «عندنا شغف وطموح لكسب لقب البطولة الأغلى، ونتائجنا هذا الموسم جيدة، ومواجهة النصر قوية، لكننا نملك لاعبين جيدين لتحقيق نتيجة إيجابية، والضغط جزء من عملنا، وجميل أن نلعب كل 3 أو 4 مباراة، بشكل عام، نحن على استعداد لإظهار جاهزيتنا للجماهير، وأعتقد أن الفريقين سيقدمان مباراة ممتعة».

كأس صاحب السمو رئيس الدولة
شباب الأهلي
النصر
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