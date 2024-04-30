شرودر: النصر ينتظر المكافأة



دبي (الاتحاد)



أكد الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر، أن مواجهة نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، تشكل محطة مهمة في مسيرة الفريق.

وقال: «عندما جئت إلى النصر، لم يكن الفريق في المركز المطلوب، نحن الآن في وضع أفضل في «دوري أدنوك للمحترفين»، واللاعبون قدموا ما عليهم، وما حققناه حتى الآن جيد، ونستحق أن نكافئ أنفسنا بمزيد من النتائج الإيجابية، ونشعر بالضغط الذي يشعر به شباب الأهلي، ونواجه فريقاً متميزاً، يقدم مستويات جيدة، لديه الخط الأمامي على مستوى عالٍ، فهم يعرفوننا ونحن نعرفهم، ولا يهمنا مع من نلعب، ونحن نحترم جميع الفرق، وفي هذه الأوقات نركز على أنفسنا فقط، وندرك أنه لدينا إمكانيات طيبة».

وأضاف: «إحصائيات شباب الأهلي تحكي قوة هذا الفريق، وطلبت من لاعبي فريقي أن تكون رغبتهم في الفوز قوية، ومن الطبيعي وجود ضغوط قبل المباراة».

وأشار المدرب إلى أن فريقه يفتقد 4 لاعبين، وهم القادمون من شباب الأهلي، أما بخصوص اللاعبين العائدين من الإصابة، ويتم تحديد مدى جاهزيتهم بعد المران الأخير».

وقال: «ننتظر مباراة جميلة، يستمتع بها الجمهور، ومفتوحة من الجانبين، نظراً لامتلاك الفريقين عناصر هجومية جيدة، ونحاول مواصلة ما فعلناه آخر 3 أشهر».

وعبر عادل تعرابت لاعب النصر عن سعادته بخوض نصف نهائي الكأس، وتمنى تكرار سيناريو الفوز على شباب الأهلي الذي حققوه في المباراة الأخيرة التي جمعتهم في الدوري. وقال: «شباب الأهلي من أفضل الفرق، ونحن فريق جيد كذلك، لكن الأمر لا يتعلق بالقدرات الفردية فحسب، بل بالأداء الجماعي، ونثق بقدراتنا، والمباراة ستكون اختباراً مهما لناً».

وأشار إلى أن مواجهة شباب الأهلي، هي نهائي مبكر أمام منافس قوي، مجدداً رغبته في فوز جديد، ومشيراً في الوقت ذاته إلى جودة فريقه، وقال: «علينا أن نلعب بتركيز 100%، ونظهر بمستوانا المعهود».