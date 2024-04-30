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الرياضة

«رابطة المحترفين» تطّلع على تحضيرات نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»

«رابطة المحترفين» تطّلع على تحضيرات نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»
30 ابريل 2024 16:24

أبوظبي (الاتحاد)

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اطلع مجلس إدارة رابطة المحترفين على تحضيرات نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، الذي يجمع الوحدة والعين في الساعة الثامنة و45 دقيقة مساء الجمعة، على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، حيث تم خلال الاجتماع، استعراض الترتيبات التنظيمية النهائية للحدث المرتقب.
وأكد المجلس أهمية تكثيف الجهود لإخراج الحدث في الصورة اللائقة التي تعكس التطور الذي بلغته كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، فضلاً عن قيمة المباراة النهائية فنياً وجماهيرياً، والتي من المتوقع أن تشهد حضوراً جماهيرياً كثيفاً من جماهير الفريقين.
واطلع المجلس خلال الاجتماع على تقارير الإدارة التنفيذية واللجان المختصة، وتقارير سير العمل في مختلف الإدارات.
ترأس الاجتماع عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين، وحضره جمال حامد المري نائب الرئيس، حسن طالب المري، طارق علي الشبيبي، سعيد عبيد الكعبي، وجواهر عبدالعزيز السويدي، محمد سعيد بوزنجال آل علي أعضاء مجلس الإدارة، وليد الحوسني المدير التنفيذي، ود. خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال، ومصعب المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي، ومديرو الإدارات في الرابطة.

العين
الوحدة
مصرف أبوظبي الإسلامي
الجزيرة
استاد محمد بن زايد
رابطة المحترفين
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