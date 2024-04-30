«المعنويات العالية» شعار العين

معتز الشامي (دبي)



يواصل العين تدريباته استعداداً لنهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، أمام الوحدة يوم الجمعة، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، بمشاركة جميع اللاعبين المؤهلين لخوض المباراة المرتقبة، في ظل ارتفاع المعنويات، بعد حسم بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

ويرفع العين شعار «الزعيم بمن حضر»، في جميع مواجهاته المقبلة، لاسيما النهائي المرتقب أمام «العنابي» في كأس «مصرف أبوظبي الإسلامي»، حيث يتوقع أن يجري كريسبو بعض التغييرات والتعديلات على تشكيلة الفريق، بمنح الفرصة لبعض الوجوه التي يمكن توظيفها في مباريات الفريق بنهائي «أبطال آسيا».

ويسعى الجهاز الفني للتركيز على بعض العناصر القادرة على تقديم أداء متميز، لاسيما بعض الأسماء التي غابت عن تشكيلة العين في مباريات آسيا، وتحديداً لابا كودجو «الهداف» الذي لا يشق له غبار، والذي فقد جزءاً من حساسية المهاجم الخطير أمام المرمى بسبب الإصابة التي تعرض لها، وغاب بسببها لأكثر من شهر ونصف الشهر تقريباً.

ويهتم الجهاز الفني باللاعب لابا، بوصفه أحد الأسلحة الهجومية في «القوة الضاربة» لـ «الزعيم»، بغض النظر عن المستوى الرائع الذي قدمه المغربي سفيان رحيمي آسيوياً ومحلياً في غياب لابا، حيث يحتاج العين إلى المهاجم الخطير الذي عادة ما يأتي بالحلول الفردية أمام الفرق التي تلعب بطريقة «دفاع المنطقة»، حيث يتوقع أن يكون له دور خلال المرحلة المقبلة مع العين، سواء في نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، أو نهائي دوري أبطال آسيا.

ومنح هيرنان كريسبو مدرب العين، لابا الفرصة في المباريات المحلية الأخيرة، منها شباب الأهلي في الجولة الماضية بالدوري، ولكنه لم يوفق أمام المرمى، رغم المجهود الكبير الذي قدمه خلال اللقاء، ويدرك كريسبو أهمية لابا للفريق، وهو ما شدد عليه في تصريحات خاصة، عندما أكد أن لابا أحد المفاتيح السحرية في تكتيك «الزعيم»، إلا أنه يحتاج إلى بعض الوقت لاستعادة التعافي البدني والفني كاملاً، بالإضافة إلى استمرار منحه الثقة، مشيراً إلى أن عدم التوفيق أمام المرمى في بعض المباريات أمر طبيعي يصيب بعض اللاعبين، ولكن لابا مقاتل وقادر على استعادة مستواه بشكل كامل، لأنه يدرك أهميته للفريق، ويقوم الجهازان الفني والإداري بدعم جميع لاعبي الفريق، وتحديداً لابا.

ويؤدي لابا تدريبات مكثفة، وأخرى خاصة أمام المرمى، بإشراف الجهازين الفني والطبي، بالإضافة إلى التركيز على العامل البدني منذ فترة، حتى يستعيد سابق مستواه المعروف، ويعول كريسبو على «التدريبات الخاصة» بالكرة ومن دونها والتي يؤديها لابا، لتعيده إلى لمستوى المنتظر منه في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.

يستغل الجهاز الفني للعين مباريات الدوري ونهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بهدف تنفيذ «سياسة المداورة» لبعض اللاعبين، بما يصب في مصلحة الفريق، سواء مع أتزيلي أو لابا، بجانب عن عدم الاعتماد بدرجة كاملة على العناصر الأساسية المؤثرة، مثل سفيان رحيمي وكاكو وماتياس بالاسيوس، كما يحاول كريسبو تأهيل إيريك، ليكون جاهزاً على الأقل لإيهاب نهائي دوري الأبطال.

وتشهد مباريات العين منح الفرصة لبعض العناصر الشابة، سواء فلاح وليد، أو بعض الأسماء المتميزة مثل ميشيل وسولومون سوسو وتراوري، على أمل الدفع بهم في المحطات المهمة في ختام الموسم، نظراً لضغط المباريات المتوقع.

