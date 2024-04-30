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الرياضة

«التقاط الأوتاد» يشارك في «دولية روسيا»

«التقاط الأوتاد» يشارك في «دولية روسيا»
30 ابريل 2024 17:33

 
أبوظبي (وام)

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يستعد منتخب التقاط الأوتاد للمشاركة في بطولة روسيا الدولية المقررة في يوليو المقبل، ضمن خطة اتحاد الفروسية والسباق لتعزيز تطور اللعبة، من خلال المشاركات المستمرة في البطولات الإقليمية والدولية.
وحقق المنتخب مكاسب إيجابية بعد اختتام مشاركته في البطولة الدولية العسكرية لالتقاط الأوتاد التي استضافتها مصر من 23 إلى 26 أبريل الجاري، أهمها الاحتكاك مع مستويات فنية متطورة، وتعزيز قدرات الفرسان وخبراتهم، والارتقاء بمهاراتهم.
وأكد راشد المزروعي رئيس قسم التقاط الأوتاد، أن البطولة الدولية العسكرية في مصر شهدت مستويات فنية كبيرة، ومنافسة قوية، بتواجد 5 منتخبات هي مصر والأردن، والسعودية، وقطر، والعراق.
وأضاف: «شاركنا في البطولة بعدد 5 فرسان بهدف إكسابهم المزيد من الخبرات التنافسية، ويتواصل الإعداد في الفترة المقبلة، من خلال بطولة محلية سيتم الإعلان عن تفاصيلها الأسبوع المقبل، ضمن برنامج تأهيل المنتخب قبل دولية روسيا».

الإمارات
روسيا
مصر
اتحاد الفروسية والسباق
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