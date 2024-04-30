مدفيديف وروبليف يتألقان في مدريد



مدريد (أ ف ب)



بلغ الروسيان دانييل مدفيديف وأندري روبليف المصنفان رابعاً وثامناً عالمياً، ربع نهائي دورة مدريد الإسبانية في التنس، بفوز الأول على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك 7-6، 6-4 والثاني على الهولندي تالون خريكسبور 6-2، 6-4.

ورغم أن الأرض الترابية ليست المفضلة لديه، أصبح مدفيديف عاشر لاعب يبلغ ربع النهائي في الدورات التسع للماسترز ضمن الروزنامة.

ويُلاقي في ربع النهائي الفائز بين الإسباني المخضرم رافايل نادال والتشيكي ييري ليهيتشكا الـ31 عالمياً.

وعن مباراة نادال الأخيرة التي فاز فيها بثلاث ساعات على الأرجنتيني بيدرو كاتشين، قال مدفيديف «لم يكن متعَباً كثيراً، خلافاً لبيدرو، سيكون لافتاً مراقبة الأمور اليوم (الثلاثاء)، إذا كان رافا متعباً أم لا، وإذا كان بحال جيدة».

تابع «لقد تدرّبت مع ييري قبل الدورة وقدّم مستوى كبيراً».

أما روبليف الذي يخوض دورة مدريد بعد سلسلة من أربع خسارات، فبلغ ربع النهائي من دون أن يخسر أي مجموعة في ثلاث مباريات.

في الدور المقبل، يلاقي الإسباني كارلوس ألكاراز الثالث عالمياً وحامل اللقب آخر مرتين أو الألماني يان-لينارد شتروف الثاني والأربعين عالمياً.

وودّع من الدور الرابع البولندي هوبرت هوركاتش المصنف ثامناً في الدورة بخسارته أمام الأميركي تايلور فريتز الثاني عشر 6-7 ، 4-6.