فيتينيا: أهديت هدفاً للعالم أمام برشلونة!



باريس (د ب أ)



كشف النجم البرتغالي فيتينيا عن السر وراء تألقه اللافت مع باريس سان جيرمان في الموسم الحالي، وقيادته للتتويج بلقب الدوري الفرنسي، والصعود إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.

وقال فيتينيا، في مقابلة مع الموقع الرسمي لسان جيرمان «في الواقع، أعتقد أن كوني هدافاً، ليس شيئاً طبيعياً بداخلي، ولكن دعنا نقول إن لدي القدرة على أن أصبح هدافاً، وأعرف أن لدي القدرة، لأنني كنت أفعل ذلك بالفعل في التدريب، لكن في المباريات الأمر مختلف، على أي حال، تمكنت من إظهار قدرتي على التسجيل، وأنا سعيد للقيام بذلك هذا العام، والتحدي الآن هو الحفاظ على هذه الوتيرة، الأمر صعب، لكنني سأقدم كل شيء حتى نهاية الموسم والعام المقبل مرة أخرى».

وأشاد فيتينا بمدربه الإسباني لويس إنريكي، وقال «ما دفعني لفعله أمر لا يصدق بالنسبة لي شخصياً، لأنني أفعل أشياء لم أكن أعلم أنني أستطيع القيام بها، وأنني أستطيع القيام بها بشكل جيد للغاية، إنه أمر لا يصدق بالنسبة لي ولجميع اللاعبين أن يتطوروا بهذا الشكل، نحن أفضل فردياً وجماعياً». وأضاف: «هذه هي الجودة التي يجب أن يتمتع بها اللاعب الذي يلعب في هذا المركز، وهي التحكم في الإيقاع، تقرر ما إذا كنت تريد الإسراع أو الإبطاء أو الانتقال إلى اليسار أو اليمين أو الأمام أو الخلف، هذا ما أحب أن أفعله، وهذا ما يجب على اللاعب في هذا المركز أن يفعله، ولا يجب أن أظهر ذلك بالكلام فحسب، بل يجب أن أظهره أيضا من خلال أفعالي».

وعن تألقه في مواجهتي الذهاب والإياب لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة الإسباني وتسجيله هدفاً، قال فيتينيا «كان هناك الكثير من العاطفة والمشاعر هناك، في مباراة برشلونة، كان هذا الهدف مجنوناً، وأعطانا الشعور بأننا قادرون على تحقيق ذلك».

وعن طريقة احتفاله في مباراة الإياب في كاتالونيا، علق فيتينا قائلاً «هل رأيت احتفالي؟، نرى أن التوتر كان شديداً، سأتذكر هذه اللحظة لبقية حياتي، لأنه كان هدفاً مهماً، في لحظة مهمة، لأنه الهدف الذي يعيد الأفضلية، هذا الهدف، لو أمكنني أن أضعه في بيتي، هو هدف سيبقى لي، وللعالم وللنادي والجماهير، على ما أعتقد، لقد كان أمراً لا يصدق، وهذا الهدف لن أنساه أبداً».