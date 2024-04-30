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كورتوا خارج قائمة بلجيكا في كأس أوروبا

كورتوا خارج قائمة بلجيكا في كأس أوروبا
30 ابريل 2024 19:30

 
ميونيخ (أ ف ب)

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يغيب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا المبتعد عن صفوف فريقه ريال مدريد الإسباني منذ فترة طويلة بسبب الإصابة عن منتخب بلاده المشارك في كأس أوروبا لكرة القدم في ألمانيا هذا الصيف، وفقاً لما أعلن الإيطالي-الألماني دومينيكو تيديسكو مدرب «الشياطين الحمر».
وعانى كورتوا «31 عاماً» من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى في أوائل أغسطس 2023، واضطر إلى الخضوع لعملية جراحية في ركبته اليمنى في منتصف مارس 2024.
التحق كورتوا بزملائه في ريال مدريد، حيث سيتواجد في ميونيخ لمواجهة البايرن في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويعوّل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب النادي الملكي على عودة كورتوا لحراسة عرين الفريق في الدوري أمام قادش السبت ضمن منافسات المرحلة الثالثة والأربعين.
واتسمت علاقة كورتوا بالمدرب تيديسكو «38 عاماً» بالفتور منذ يونيو 2023، بسبب قرار الأخير بعدم منحه شارة القيادة في المنتخب أمام النمسا بعد إصابة صانع الألعاب كيفن دي بروين، مفضلاً عليه المهاجم روميلو لوكاكو.
كان كورتوا الذي خاض 102 مباراتين دولية، منذ بدايته الأولى عام 2011، أعلن في ديسمبر الماضي عن تخليه عن المشاركة في كأس أوروبا بسبب إصابة في ركبته اليسرى.
وأوضح تيديسكو في اجتماع مع وسائل الإعلام الألمانية «بشأن هذا الموضوع، لقد قيل كل شيء بالفعل، لا أريد تكرار الأمر، أنا متناغم مع ذلك».
وقال تيديسكو إنه بإعلان كورتوا قراره في ديسمبر، سمح حارس ريال للطاقم التدريبي بالتحضير لخيارات أخرى «نحن نركز على اللاعبين الذين يتمتعون بحالة جيدة».

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