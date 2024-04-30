1500 لاعب يخوضون «آسيوية الجو جيتسو» في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجو جيتسو عن اكتمال الاستعدادات والتحضيرات لاستضافة «النسخة الثامنة»، من بطولة آسيا للجو جيتسو، برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبتنظيم الاتحاد الآسيوي من 3 إلى 8 مايو بصالة مبادلة أرينا، حيث يشارك في البطولة 1500 لاعب ولاعبة من أكثر من 30 دولة.

وأكّد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، أن بطولة آسيا للجو جيتسو في نسختها الثامنة تحظى باهتمام غير مسبوق من قبل محبي الرياضة، كونها تحتضن منافسات الشباب والناشئين للمرة الأولى، انطلاقاً من عاصمة الجو جيتسو أبوظبي، تأكيداً على مكانتها الراسخة، بصفتها أكبر مطوّر للعبة في العالم، والوجهة الاستثنائية للنجوم والمواهب الصاعدة.

وقال: «الرعاية الكريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان للبطولة، تعكس الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، والذي شكّل على الدوام الحافز الأكبر لتقديم الأفضل في سبيل تنظيم واستضافة أهم البطولات العالمية التي تجسد القدرة الفائقة لدولة الإمارات وعاصمتها أبوظبي على الإبهار والتميز، استناداً إلى أعلى معايير الإبداع والابتكار».

ونوّه الظاهري إلى جاهزية أبوظبي لاستقبال وفود المنتخبات المشاركة، والاستعداد التام لجميع المرافق من فنادق ومراكز للتدريب، ووسائل نقل، وصالة للمنافسات وفرق عمل محترفة تقوم على خدمتهم منذ وصولهم إلى أبوظبي، وحتى مغادرتهم الدولة.

وقال: «نرحب بضيوفنا القادمين من مختلف أنحاء آسيا، ونعدهم بتجربة استثنائية في بلدهم الثاني، ونتوجه إلى جميع الشركاء والرعاة وممثلي الإعلام بالشكر والامتنان على تعاونهم الدائم مع الاتحاد في تنظيم أبرز البطولات العالمية، ونخص بالشكر أبناءنا وبناتنا من برنامج (أوسس) التطوعي».

بدوره، قال عبدالله سالم الزعابي، رئيس قسم الفعاليات والأنشطة في اتحاد الجو جيتسو: «استكملنا كل الاستعدادات الفنية واللوجستية والترتيبات اللازمة لأفضل انطلاقة مرتقبة للمنافسات، ويسعدنا أن نرحب برياضيي ومدربي ومشجعي المنتخبات المشاركة في أبوظبي».

وأضاف: «تعمل اللجان الفرعية على مدار الساعة، لضمان نجاح الحدث على النحو الذي يليق بسمعة دولة الإمارات، وجميع المواقع أصبحت جاهزة، وتم تحديد الجداول الزمنية الخاصة بالبطولة، ونتمنى طيب الإقامة والتوفيق للوفود المشاركة».

وبدأت وفود الدول المشاركة في بطولة آسيا للجو جيتسو بالوصول إلى الإمارات وفي مقدمتها السعودية والبحرين والعراق وتايلاند وكازاخستان وأوزبكستان ومنغوليا والهند وغيرها، ومن المتوقع أن تشهد البطولة منافسات قوية في ظل التطور الكبير الذي شهدته مستويات منتخبات القارة، وما تحتضنه من مواهب قادرة على تحقيق الإنجازات.

وأعرب ممثلو الوفود القادمة عن حماسهم للمشاركة في البطولة وتقديرهم لما تبذله دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي، في سبيل جعل إقامتهم ومشاركتهم في البطولة تجربة لا تنسى.









