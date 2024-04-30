«كاس» تُعلّق عقوبة جابيجول



ساو باولو (أ ف ب)



يعود المهاجم البرازيلي جابريال باربوسا «جابيجول» لارتداء قميص فريقه فلامنجو مجدداً، بعد قرار محكمة التحكيم الرياضية «كاس» بتعليق العقوبة بحقه في قضية منشطات، وفقاً لما أفادت المحكمة المختصة.

وتم إيقاف جابيجول «27 عاماً» لمدة عامين في نهاية مارس الماضي من قبل المحكمة الرياضية البرازيلية لمكافحة المنشطات بسبب عرقلته اختبار منشطات، قبل أن يحيل المهاجم القضية إلى محكمة التحكيم الرياضية ومقرها سويسرا لتقرر السماح له باللعب في انتظار انتهاء الإجراء.

وقالت «كاس» في بيان إن هيئة المحكمين «أصدرت أمراً بالموافقة على طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه» الذي قدّمه اللاعب.

وأضافت «بناء على ذلك فإن الإيقاف لمدة 24 شهراً الذي فرضته المحكمة البرازيلية لمكافحة المنشطات على جابريال باربوسا ألميدا سيظل قائماً حتى انتهاء تحكيم محكمة التحكيم الرياضية».

واتهم نجم فلامنجو بأنه لم يكن متعاوناً أثناء اختبار مفاجئ للمنشطات في مركز تدريب النادي في ريو دي جانيرو.

وفي حين خضع زملاؤه للفحص صباحاً، تجاهل جابيجول طلب الحضور ووصل ظهراً، حسب ما أفاد الاتهام.

وشعر بالإهانة لأن ضابط شرطة اضطر لمرافقته إلى المرحاض، كما لم يحترم بروتوكول جمع العينات.

ونفى جابيجول، عراب فوز فلامنجو بلقب الدوري وكأس ليبرتادوريس عامي 2019 و2022، بعد فترة عجاف استمرت منذ عام 1981 «محاولة الغش»، علماً أن عقده مع النادي «الأحمر والأسود» ينتهي في ديسمبر المقبل.

وعاش جابيجول تجربة مخيبة مع إنتر الإيطالي وبنفيكا البرتغالي، بعد أن نشأ في أكاديمية سانتوس، قبل انضمامه إلى فلامنجو في عام 2019. دافع عن ألوان منتخب «السامبا» خلال 18 مباراة دولية آخرها في يناير 2022.