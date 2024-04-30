الوصل إلى نهائي كأس رئيس الدولة



علي معالي (الشارقة)



تأهل الوصل إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعد الفوز على اتحاد كلباء 4-1، في «مربع الذهب»، سجل لـ«الإمبراطور»، ديالو، وسياكا، وسفيان بوفتيني، وبيريز في الدقائق 36 و77 و84 و90، فيما أحرز هدف «النمور» مهدي قايدي في الدقيقة 68.

جاءت المباراة التي أقيمت على استاد الشارقة، مثيرة وممتعة في الشوط الثاني، وشهد أهدافاً رائعة من جانب «فهود زعبيل» الذي استحق الصعود للمرة الـ 11 في تاريخه إلى نهائي «الكأس الغالية، وينتظر الوصل الفائز من مباراة شباب الأهلي والنصر، وأكمل «النمور» اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد بيسا في الدقيقة 82.

بدأ الوصل المباراة بطريقة 4-2-3-1، في حين لعب اتحاد كلباء بخطة 4-3-3، وجاءت انطلاقة الشوط الأول هادئة، ولم تصل المحاولات على المرميين إلى درجة الخطورة، ووضح اعتماد «النمور» على دفاع المنطقة والمرتدات، بفضل انطلاقات سلطان عادل ومهدي قايدي، فيما ظهرت قوة «الإمبراطور» في «الخماسي»، خمينيز، وليما، وكايو، وعلى صالح، وديالو، من خلال اللعب على الأطراف والكرات العرضية داخل المنطقة، وأهدر كايو كانيدو أول فرصة، عندما لعب ديالو عرضية داخل المنطقة، لعبها كايو بجوار القائم، ورد عليه فومبيرجر بفرصة لـ «النمور»، إثر رأسية من ضربة ركنية أخطأت الشباك بقليل.

أعلنت الدقيقة 36 عن أول فرحة للوصل بالهدف الأول الذي حمل توقيع ديالو، من تمريرة كايو.

وفي الشوط الثاني، سيطر الوصل مقاليد اللقاء؛ بفضل الهجمات السريعة والخاطفة، والتي شكلت تهديداً كبيراً على مرمى «النمور»، ورغم سيطرة «الإمبراطور»، إلا أن مهدي قايدي ينجح في إدراك التعادل لاتحاد كلباء في الدقيقة 68.

وعاد الوصل للتقدم في النتيجة مجدداً في الدقيقة 77 بهدف «البديل» سياكا سيديبي الذي شارك بدلاً من ديالو، وجاء الهدف الثاني بتسديدة قوية مفاجئة لحارس اتحاد كلباء، ولم يكتفِ «الإمبراطور» بذلك، بل استمر في الضغط الذي أسفر عن الهدفين الثالث والرابع عن طريق سفيان بوفتيني وبيريز،

في الدقيقتين 84 و90، ليحجز «الإمبراطور» البطاقة الأولى إلى نهائي الكأس الغالية.