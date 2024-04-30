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تغريم فولهام لانتهاك اللوائح

تغريم فولهام لانتهاك اللوائح
30 ابريل 2024 22:07

لندن (د ب أ)

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تلقى فولهام غرامة بقيمة 75 ألف جنيه إسترليني لانتهاك اللوائح فيما يخص صفقة بيع لاعبه البرتغالي الشاب فابيو كارفاليو إلى ليفربول في 2022. ورحل كارفاليو عن فولهام لينضم إلى ليفربول، ثم سدد فولهام مبالغ مالية لنادي بالهام بليزرز النادي السابق للاعب البرتغالي.
ووفقاً لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن هذا المبلغ يتعارض مع لوائح التسجيل في الدوري الإنجليزي الممتاز، واعترف فولهام بانتهاك اللوائح. وأشار بيان رابطة الدوري الإنجليزي إلى أن الرابطة وفولهام توصلا لاتفاق خاص بالعقوبات عقب اعتراف النادي بانتهاك لوائح رابطة الدوري الإنجليزي، فيما يخص تسجيل اللاعب.
وبجانب الغرامة المالية، فرض حظر على فولهام بمنعه من تسجيل أي لاعب من أكاديمية النادي تم إلحاقه بأندية أخرى.

الدوري الإنجليزي
ليفربول
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