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الرياضة

300 مشارك في سباق الجري بمهرجان دلما التاريخي

300 مشارك في سباق الجري بمهرجان دلما التاريخي
1 مايو 2024 01:03

الظفرة (الاتحاد)

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شهد سباق الجري في مهرجان سباق دلما التاريخي، مشاركة 300 شخص في مختلف المسافات، «1 كيلومتر، 3 كيلومترات، 5 كيلومترات» للأطفال والشباب وكبار السن، إذ جرت المنافسات في جزيرة دلما، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ومجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية. 
وسجلت مسافة 1 كيلومتر 195 مشاركاً، تنافسوا ضمن 6 فئات (أصحاب الهمم، أقل من 8 سنوات، 9 – 14 سنة، 15 – 19 سنة، 20 – 50 سنة، أكثر من 50 سنة)، بالإضافة إلى فئتي الكبار لمسافة 3 كيلو مترات والتي سجلت 70 مشاركاً، ومسافة 5 كيلومترات وسجلت 35 مشاركاً.
وتوجت اللجنة المنظمة للمهرجان الفائزين في السباق، بحضور ممثلين عن الجهات المنظمة وعدد من الرياضيين والمشاركين في السباق وزوار المهرجان، وأسفرت النتائج في فئة أصحاب الهمم عن فوز أحمد الحمادي بالمركز الأول، فيما ذهب المركز الثاني إلى فهد الحوسني، أما في فئة كبار السن (فوق 50 سنة) فحل بالمركز الأول أحمد الحوسني.
وذهب المركز الأول في فئة الأطفال (أقل من 8 سنوات لمسافة 1 كيلومتر) إلى عبدالرحمن الحمادي، وكان المركز الثاني من نصيب زايد الحوسني، ونال المركز الثالث حسن الصديق، وفي فئة الأطفال (9 – 14 سنة لمسافة 1 كيلومتر) حصد المركز الأول فارس الحوسني، وجاء بالمركز الثاني عبدالله الحمادي، وفي المركز الثالث محمد الحسنات.
وأظهرت فئة الناشئين (15 – 19 سنة لمسافة 1 كيلومتر) تقدم يزيد العزي إلى المركز الأول، وفي المركز الثاني حسين حسين، وذهب المركز الثالث إلى محمد حسن، وحصد أمين سويدا المركز الأول في فئة الكبار لمسافة 1 كيلومتر، ونال المركز الثاني أحمد جوهر، وحل ثالثاً عبدالرحمن صالح.
وفي فئة الكبار لمسافة 3 كيلومترات، كان المركز الأول من نصيب ياسر الشاشكوي، وفي المركز الثاني جوهر سمير، وفي المركز الثالث عبدالصمد الهباز، وحل محمد اية مماس بالمركز الأول في فئة الكبار لمسافة 5 كيلومترات، ونال المركز الثاني مولاي محمد، وجاء في المركز الثالث صالح الحمادي.

مهرجان سباق دلما التاريخي
الجري
الظفرة
هيئة أبوظبي للتراث والثقافة الموسيقي
مجلس أبوظبي الرياضي
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
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