كأس نائب رئيس الدولة للسلة بين شباب الأهلي والنصر

علي معالي (دبي)

يلتقي في الثامنة مساء اليوم، شباب الأهلي مع النصر في نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة رجال، على صالة نادي شباب الأهلي بدبي، في قمة جديدة تجمع أفضل فريقين في الوقت الراهن في مجال اللعبة، وهي المباراة النهائية الخامسة التي تجمع «الفرسان» و«العميد» في 25 يوماً فقط، حيث سبق أن التقيا 4 مرات خلال الفترة الماضية، ضمن سلسلة نهائي بطولة الدوري، انتهت بتفوق شباب الأهلي 3 مرات مقابل مرة للنصر.

ويعتبر نهائي كأس نائب رئيس الدولة، تحدياً جديداً يجمع الفريقين، في مشوار التتويج والمنافسة على الألقاب، حيث أكد الموسم الحالي بأن الفريقين بالفعل هما الأفضل على الساحة، في ظل التراجع الملحوظ في مستوى الملك الشرقاوي.

يملك التونسي وليد زريدة مدرب شباب الأهلي العديد من مفاتيح اللعب القوية صاحبة الخبرات الطويلة، سواء من لاعبين محليين بقيادة سعيد ومحمد مبارك وقيس عمر وطلال سالم والأميركي نيكولاس مينيراث ومواطنه لويس، ويدخل الفريق المباراة بمعنويات عالية، في ظل النتائج الإيجابية التي حققها محليا هذا الموسم.

وفي المقابل، فإن المصري حسام الوكيل، نجح في إحداث طفرة كبيرة في صفوف «العميد» خلال الموسمين الأخيرين، حيث تأهل الفريق إلى نهائي الدوري مرتين، وكان قاب قوسين أو أدني من تحقيق الحُلم، لولا خبرة «الفرسان»، والمستوى المتميز الذي أظهره الفريق في جميع مباريات الموسم، وتحقيق انتصارات لم تكن بهذا القدر في السنوات الماضية.

ويتسلح الوكيل بالعديد من المقومات قبل لقاء الفرسان، أهمها طموح الفريق في تحقيق لقب وتأكيد كفاءته الحالية معتمداً على مجموعة من المواهب الشابة، ومنهم حسن عبدالله وفيصل محمد ومامادو ندياي وحمد حيدر وأنتوني، والمخضرم صالح سلطان، إضافة إلى الجزائري محمد حراث، والأميركي هاريس.