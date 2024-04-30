تعاون بين «الرياضات الشتوية» و«سكي دبي»

دبي (وام)

وقع اتحاد الرياضات الشتوية، اتفاقية تعاون مع «سكي دبي»، إحدى مشروعات «ماجد الفطيم»، لدعم جهود الاتحاد في إعداد اللاعبين، واستقبال التدريبات، وإقامة المنافسات والبطولات، سعياً للارتقاء بهذه الرياضة، وتوفير كل الإمكانات اللازمة لتأهيل المنتخبات الوطنية للمشاركات الدولية والأولمبية، وعلى رأسها دورة الألعاب الشتوية «كورتينا 2026». وبحضور غانم الهاجري، المدير العام للهيئة العامة للرياضة، وقع الاتفاقية هامل أحمد القبيسي، نائب رئيس اتحاد الرياضات الشتوية، ومحمد العتري، مدير مشاريع الثلج العالمية في شركة «ماجد الفطيم».

حضر مراسم التوقيع، ذيبان المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، وعلي عمر، مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الرياضات الشتوية. وقال هامل القبيسي: «(سكي دبي) من أكبر الداعمين لاتحاد الرياضات الشتوية منذ سنوات طويلة، وارتأينا أن نجسد هذا الدعم بشكل رسمي في إطار اتفاقية تعاون متكاملة ترضي الطرفين».

وأضاف: «الاتفاقية غير محددة المدة، بل تجدد سنوياً، واستضاف (سكي دبي) في السابق العديد من التدريبات والمنافسات والبطولات، وبعد إبرام هذه الاتفاقية والتي من المنتظر أن تستضيف كل البطولات المحلية والآسيوية والدولية والبارالمبية» المقبلة.

من جانبه، أكد محمد العتري أن التعاون بين «سكي دبي» واتحاد الرياضات الشتوية قائم منذ فترة طويلة، وتكللت جهود الطرفين بانضمام الاتحاد إلى عضوية دائمة بالاتحاد الدولي لرياضات التزلج عام 2021، والتي اعتبرت وقتها نقطة انطلاق جديدة نحو تأهيل منتخب الإمارات إلى دورة الألعاب الشتوية بإيطاليا «كورتينا 2026».