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الرياضة

النصر وشباب الأهلي يحلمان بنهائي «أغلى الكؤوس»

النصر وشباب الأهلي يخوضان القمة سعياً للوصول إلى نهائي الكأس (الاتحاد)
1 مايو 2024 01:03

معتصم عبدالله (دبي)

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الوصل إلى نهائي كأس رئيس الدولة

تحسم مواجهة «الديربي القديم»، والتي تجمع بين النصر وشباب الأهلي، في الساعة السابعة والثلث مساء اليوم، على «استاد زعبيل» بنادي الوصل، الصراع على بطاقة التأهل الثانية، إلى نهائي البطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة» موسم 2023- 2024، وحسب اللوائح يخوض الفريقان شوطين إضافيين، حال انتهاء الوقت الرسمي بالتعادل، وصولاً إلى ركلات الترجيح لتحديد الفريق الفائز.
وتتباين أهداف الفريقين في مواجهة الليلة، رغم الهدف المشترك في بلوغ النهائي، حيث يطمح «العميد» الساعي إلى التأهل إلى «النهائي 12» في تاريخه على صعيد «الكأس الأغلى»، والأول منذ موسم 2020- 2021، إلى إنقاذ موسمه بحصد اللقب، في ظل ابتعاده عن المنافسة على درع «دوري أدنوك للمحترفين»، باحتلاله المركز الخامس برصيد «35 نقطة، وخروجه من الدور ربع النهائي لكأس «مصرف أبوظبي الإسلامي».
في المقابل، يطارد «الفرسان» التأهل إلى «النهائي 13» في «الكأس الأغلى»، في الطريق نحو الانفراد بلقب الفريق الأكثر تتويجاً بالكأس، وحصد «اللقب 11»، مدفوعاً بمعنويات حصده لقبي «كأس السوبر» المحلي، على حساب الشارقة، ودرع السوبر الإماراتي القطري أمام الدحيل، فضلاً عن استمراره في سباق المنافسة على «درع» الدوري، باحتلاله مركز «الوصافة» برصيد 43 نقطة، مقابل 52 نقطة للوصل المتصدر.
ويستعيد «العميد» و«الفرسان»، في القمة المنتظرة، ذكريات «قمم مثيرة» في مواجهات الفريقين، أبرزها الصراع على لقب «البطولة الأغلى» في ثلاث نسخ، بداية بأول لقب في تاريخ الكأس موسم 1974- 1975، والذي انتهى بتفوق «الأحمر» بنتيجة 2-0، ونهائي موسم 2014- 2015، والذي حسمه «العميد» بركلات الترجيح 3-0، وصولاً إلى نهائي موسم 2020- 2021، والذي انتهى بتفوق «الفرسان» 2-1.
وتعد مباراة الليلة الثالثة بين الفريقين في الموسم الحالي 2023- 2024، بعد التعادل 3-3 في مباراة الدور الأول للدوري، وفوز «العميد» 3-2 في مباراة الدور الثاني، على استاد آل مكتوم، وهي الخسارة الأولى لـ «الفرسان» في عام 2024.
وخاض الفريقان مباراتين في الطريق إلى نصف نهائي النسخة الحالية للبطولة الأغلى، بعدما تخطى النصر منافسيه خورفكان 1-0 في الدور الأول، وعجمان 2-1 في ربع النهائي، فيما جاء تأهل شباب الأهلي على حساب بني ياس 2-1 في دور الستة عشر، والشارقة 4-3 في دور ربع نهائي.
وأكد الفريقان جاهزيتهما للقمة المنتظرة، من خلال مباريات «الجولة 21» لدوري أدنوك للمحترفين، والتي شهدت تحويل «العميد» تأخره أمام ضيفه اتحاد كلباء بهدفين إلى تعادل 2-2، ليحافظ «الأزرق» على سجله خالياً من الخسارة، في ثماني مباريات على التوالي، فيما تفوق «الفرسان» على مضيفه العين 2-1 في قمة ختام الجولة ذاتها.
ويفتقد «العميد» في المباراة جهود الرباعي أحمد جشك، حمدان الكمالي، سعود عبدالرازق، عبد العزيز صنقور، بداعي شروط الإعارة والانتقال، فيما يعول «الفرسان» على اكتمال صفوف الفريق، في ظل عودة الحارس حسن حمزة، والأرجنتيني فيدريكو كارتابيا صانع ألعاب الفريق من الإصابة.

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