«نظام ملاعب» يطور منظومة البيانات بـ«أندية دبي»

دبي (الاتحاد)

أطلق مجلس دبي الرياضي برنامج «نظام ملاعب» الذي يهدف إلى تطوير منظومة البيانات الإحصائية الشاملة في القطاع الرياضي بإمارة دبي، ويأتي في إطار متابعة تنفيذ القرار رقم (1) لسنة 2020 بشأن حوكمة الأندية الرياضية في دبي. ويتضمن «نظام ملاعب» تسجيل المعلومات والبيانات المفصلة الخاصة بأندية دبي المتعلقة بإنجازات النادي واللاعبين والمدربين والموارد البشرية والمنشآت والمرافق والأنشطة التي ينظمها كل نادٍ.

ونظم مجلس دبي الرياضي ورشة عمل لمنتسبي أندية دبي لشرح تفاصيل برنامج «نظام ملاعب»، وتوضيح الضوابط اللازمة لأتمتة أنظمة عمل الأندية الرياضية بدبي، وذلك بحضور أحمد سالم المهري، مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، وبمشاركة منسقي أندية دبي الوصل، والنصر، وشباب الأهلي، وحتا، ونادي دبي لأصحاب الهمم ونادي دبي للشطرنج والثقافة، ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وأطلق مجلس دبي الرياضي برنامج «نظام ملاعب»، نظراً لأهمية وتسجيل البيانات في تطوير للقطاع الرياضي، حيث يلعب تنظيم البيانات والمعلومات دوراً حيوياً في تحسين أداء إدارات الأندية الرياضية، وتحقيق الإنجازات في مختلف الألعاب الرياضية، ويتطلب تحقيق هذه الأهداف، الاستثمار الكبير في جمع المعلومات وتحليل البيانات وتنظيمها بشكل فعال، بالإضافة إلى تبني ممارسات الحوكمة لضمان سلامة واستدامة البيانات الخاصة بالأندية الرياضية، كما يعد تنظيم إدارة البيانات والمعلومات ركيزة أساسية في تحليل أداء الفرق، وتحسينها وزيادة الاستثمارات، وتوجيه الأندية نحو أفضل الممارسات.