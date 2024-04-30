جولة بالدراجات بين معالم أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

شارك 400 من راكبي الدراجات الهوائية في التجول بين أبرز معالم أبوظبي، في مبادرة «لوحة أبوظبي» التي أطلقتها دائرة البلديات والنقل ومجلس أبوظبي الرياضي ضمن «أسبوع أبوظبي للتنقل»، واستهدفت التشجيع على استخدام الدراجات الهوائية كوسيلة نقل مستدامة. وشكلت الجولة المجتمعية التي أتيحت للجميع تجربة فريدة، وامتدت على مسافة 30 كيلومتراً، ضمن المسارات المخصصة في أبوظبي، مروراً بأكثر من 10 مواقع لمظلات الحافلات المزينة بالجداريات الفنية الرائعة التي نفذها مبدعون مواطنون ومقيمون، لتعكس الصورة الثقافية والتراثية المجتمعية والنمو الحضري والتخطيط العمراني في الإمارة.