ريال مدريد يخرج بـ «الغنيمة» في «الكلاسيكو الأوروبي»!

ميونيخ (أ ف ب)



انتزع ريال مدريد الإسباني التعادل من معقل بايرن ميونيخ الألماني 2-2، في «الكلاسيكو الأوروبي» في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ومنح البرازيلي فينيسيوس جونيور التقدم للنادي الملكي «24»، ليرد بايرن بهدفين في غضون أربع دقائق مطلع الشوط الثاني، عبر لوروا ساني «53» والمهاجم الإنجليزي هاري كين «57 من ركلة جزاء»، وعاد فينيسيوس إلى الواجهة بإدراكه التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 83.

وتقام مباراة الإياب الأربعاء المقبل في سانتياجو برنابيو في العاصمة مدريد.

قال فينيسيوس بعد المباراة «علينا أن نستمر بهدوء، ونحصل على راحة حتى الأسبوع المقبل، وسنبذل قصارى جهدنا للتأهل في ملعب برنابيو إلى لندن (يحتضن ويمبلي المواجهة النهائية)».

وأضاف «أنا سعيد جدًا لأنني تمكنت من تسجيل هدفين، والآن نحن بحاجة إلى قضاء ليلة سحرية في المنزل».

وقال «في هذه البطولة من المهم عدم الخسارة، ونحن هنا لأننا لم نخسر بعد، لذلك علينا أن نستمر، ونقوم بأشياء كبيرة، ونأخذ ريال مدريد إلى حيث يستحق، إلى النهائي».

ويعد هذا الكلاسيكو الأوروبي الأكثر تكراراً في المسابقة القارية الأم، ورغم أن البايرن هو الأكثر فوزاً على الملكي من خارج إسبانيا «11 مرّة»، إلاّ أن الأرقام تشير إلى تفوق «الميرنجي» على منافسه 12 مرة في 27 مواجهة.

وفي العقد الماضي، كان واضحاً تفوّق ريال على البايرن، إذ أطاح ريال، حامل الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بالمسابقة القارية «14 مرة»، ببايرن في كل من المواجهات الثلاث الأخيرة، في نصف النهائي عامي 2014 و2018، وفي ربع النهائي في عام 2017. وفي كل مرّة واصل نادي العاصمة مدريد طريقه بنجاح ليرفع الكأس الغالية.

في عام 2017 كان أنشيلوتي يشرف على البايرن، عندما أطاحت ثلاثية نجم ريال السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو على ملعب سانتياجو برنابيو فريقه بعد التمديد، بعدما انتهى الوقت الأصلي بتقدمه 2-1 ليخرج خاسراً 2-4 «فاز ريال 2-1 ذهاباً».

لكنّ أنشيلوتي الذي يعد من انجح المدربين في تاريخ دوري الأبطال، حيث احرز اللقب أربع مرات في رقم قياسي «2 مع ريال و2 مع ميلان الإيطالي»، يملك فرصة ذهبية لكتابة التاريخ وإحراز الثنائية بعد ضمانه بنسبة كبيرة الفوز بلقب الدوري الإسباني.