شفيونتيك تتخلص من حداد في 150 دقيقة!



مدريد (أ ف ب)



احتاجت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنّفة أولى عالمياً، إلى ساعتين ونصف ساعة لحسم تأهلها إلى نصف نهائي دورة مدريد لماسترز الألف نقطة في التنس، بفوزها على البرازيلية بياتريز حداد مايا الرابعة عشرة 4-6 و6-0 و6-2.

وقبل مباراتها أمام حداد مايا، لم يسبق لشفيونتيك «22 عاماً» أن خسرت أية مجموعة في العاصمة الإسبانية، تقدمت 4-1 في المجموعة الأولى، قبل أن تخسر 5 أشواط توالياً ما سمح لمنافستها بحسمها لمصلحتها 6-4، قبل أن تعود شفيونتيك التي خسرت في نهائي الموسم الماضي أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا، إلى أجواء اللقاء لتفوز بمجموعة نظيفة والثالثة الأخيرة 6-2 من دون عناء.

وتبحث البولندية عن لقبها الثالث في دورات الألف هذا الموسم، بعد فوزها في قطر وإنديان ويلز، والتاسع في مسيرتها بشكل عام.

وكانت شفيونتيك خسرت في أول مشاركة لها على ملاعب ترابية هذا العام في شتوتجارت في نصف النهائي أمام الروسية إيلينا ريباكينا المصنفة رابعة قبل قرابة 10 أيام.

وستلعب شفيونتيك، المتوّجة بلقب بطولة فرنسا المفتوحة، إحدى البطولات الأربع الكبرى، ثلاث مرات، والتي تتربع على قمة التصنيف العالمي للسيدات منذ مئة أسبوع، في المربع الذهبي بمواجهة الأميركية ماديسون كيز «20»، التي قلبت تأخرها بمجموعة أمام التونسية أنس جابر «9» إلى فوز 0-6 و7-5 و6-1.

وخسرت كيز الأشواط الثمانية الأولى في 30 دقيقة، لكنها قلبت الطاولة على منافستها لتفوز بـ 9 أشواط من العشرة الأخيرة، وتحسم اللقاء لمصلحتها، وتبلغ نصف النهائي في مدريد للمرة الأولى.

ولدى الرجال، عانى سينر الثاني عالمياً وألكاراز الثالث وحامل اللقب في العامين الماضيين لبلوغ ربع النهائي، وقلب الأول تأخره أمام الروسي كارن خاتشانوف السابع عشر بمجموعة إلى فوز 5-7 و6-3 و6-3، وفاز الثاني بصعوبة أيضاً على الألماني يان-لينارد شتروف الثاني والأربعين عالمياً 6-3 و6-7 و7-6.

وضرب سينر موعداً مع الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم «35» الفائز بسهولة على النرويجي كاسبر رود السادس عالمياً 6-4 و7-5.

ورغم أن الإيطالي المصنف الرقم 1 في مدريد، في غياب الصربي نوفاك ديوكوفيتش خاض مباراتين في غضون 18 ساعة، إلا أنه وجد الطاقة الكافية من أجل قلب اللقاء لمصلحته في قرابة ساعتين.

ورفع سينر، المتوّج بلقب النسخة الأخيرة من بطولة أستراليا المفتوحة، انتصاراته إلى 28 مقابل خسارتين منذ مطلع العام الحالي.

وواصل ألكاراز العائد من الإصابة مشواره بنجاح بفوزه على شتروف في إعادة لنهائي العام الماضي.

وفي حال نجح ألكاراز في إحراز اللقب في الخامس من مايو المقبل، حين سيحتفل بعيده الـ 21، سيكون الفائز ببطولتي الولايات المتحدة المفتوحة 2022 وويمبلدون 2023 والمصنف أول عالمياً سابقاً أول لاعب يحرز لقب مدريد ثلاثة أعوام توالياً.