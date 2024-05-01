الهلال يصطاد الاتحاد بـ «الطلقة السادسة»!

الرياض (أ ف ب)



بلغ الهلال «حامل اللقب»، والذي خاض الشوط الثاني بعشرة لاعبين، جراء طرد الصربي سيرجي سافيتش في الدقيقة 42 المباراة النهائية لكأس السعودية لكرة القدم، بعدما جدّد تفوقه على الاتحاد هذا الموسم، بفوزه عليه 2-1، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في نصف النهائي.

افتتح الهلال التسجيل عبر البرازيلي ميشايل ديلجادو «25»، وعادل الاتحاد بهدف المغربي عبدالرزاق حمد الله «67»، قبل أن يهدي سعود عبدالحميد حامل اللقب بطاقة التأهل للهلال «81».

وافتقد الاتحاد لجهود الفرنسي كريم بنزيمة الغائب بداعي الإصابة، وفي الطرف الآخر غاب «الدينامو» المحرك للهلال سالم الدوسري لتعرّضه لإصابة في العضلة الخلفية.

وحقق الهلال فوزه السادس على الاتحاد خلال الموسم الحالي، حيث تقابلا في ذهاب الدوري السعودي، وفاز 4-3 ثم إيابا 3-1، قبل أن يصطدم به، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وتفوّق عليه ذهاباً وإياباً بنفس النتيجة 2-0، ليختتم تفوقه في نهائي الكأس السوبر السعودي في أبوظبي بالفوز 4-1.

وحافظ البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال على سجله نظيفاً من الخسارة أمام الاتحاد، وحقق الفوز التاسع في تسع مواجهات.

وحسم الهلال تأهله للمرة الخامسة عشرة للمباراة النهائية، ويبحث عن الفوز باللقب للمرة الحادية عشرة في تاريخه.