«التهاب الركبة» يعطل لينارد!

لوس أنجلوس (أ ف ب)



يغيب كواي لينارد عن صفوف لوس أنجلوس كليبرز في المباراة الخامسة أمام دالاس مافريكس، من الدور الأول للأدوار الإقصائية «بلاي أوف» في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بسبب التهاب في ركبته اليمنى.

ويخيّم التعادل 2-2 بين الفريقين صمن سلسلة من 7 مباريات في الدور الأول من المنطقة الغربية قبل المباراة الحاسمة في لوس أنجلوس، حيث غاب لينارد عن المباراتين الأولى والرابعة في السلسلة.

وبلغت معدلات لينارد الذي غاب عن التدريب 23.7 نقطة و6.1 متابعات و3.6 تمريرات حاسمة في المباراة خلال الموسم المنتظم الذي شهد غيابه عن المباريات الثماني الأخيرة بسبب إصابة في الركبة.

وتغلب كليبرز على مافريكس في المباراتين اللتين غاب عنهما لينارد، بينما بلغ معدل الأخير 12 نقطة و8 متابعات في الهزيمتين أمام لوس أنجلوس.

وتتاح امام لينارد أفضل لاعب في نهائيات الدوري مرتين، والذي ساعد سان أنتونيو سبيرز وتورنتو ربتورز للفوز بلقب «أن بي آيه» عامي 2014 و2019 توالياً، فرصة العودة لخوض المباراة السادسة الجمعة في دالاس.

وتقام المباراة السابعة، إذا اقتضت الحاجة، الأحد في لوس أنجلوس.

وتألق الثنائي جيمس هاردن وبول جورج مع كليبرز في غياب لينارد، وبلغت معدلات الأول 26 نقطة و7 تمريرات حاسمة في المباراة، بينما أسهم الثاني في 21 نقطة و5 تمريرات حاسمة.