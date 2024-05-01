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الرياضة

سرقة «أولمبياد باريس»!

سرقة «أولمبياد باريس»!
1 مايو 2024 09:17

 
ليل (أ ف ب)

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سرق جهازا كمبيوتر لمسؤولة عن تطوير الموقع الأولمبي في ليل من سيارتها أمام منزلها، من دون الكشف عن طبيعة البيانات التي تحتويها والمرتبطة بالألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف، وفقاً لما أعلن الادعاء العام الفرنسي.
وقالت المدعية العامة في مدينة ليل كارول إتيان «تلقينا شكوى من المسؤولة عن تطوير موقع ليل الأولمبي بشأن سرقة جهازي كمبيوتر وشارة تعريف من سيارتها المتوقفة أمام منزلها».
وأضافت أن «التحقيقات جارية» لتحديد هوية المشتبه به و«الطبيعة الدقيقة للبيانات التي تحتويها هذه الأجهزة المرتبطة بأولمبياد 2024».
وحسب مصادر الشرطة، فإنّ أحد الجهازين المسروقين، من المحتمل أن يحتوي على «خطط أمنية» مرتبطة بالبنى التحتية داخل القرية الأولمبية في فيلنوف-داسك في مدينة ليل.
وحصلت واقعة السرقة مساء الاثنين، حسب المصدر نفسه، كاشفًا أنه تم حظر الوصول إلى المعلومات على الشبكة من قبل القسم التكنولوجي في أولمبياد باريس 2024.
وقال مصدر أخر في الشرطة إن شارة التعريف المسروقة «لا تسمح بفتح أي باب» و«الكمبيوتر كان مغلقاً».
وفي نهاية شهر فبراير، سُرقت حقيبة تعود إلى مهندس من مجلس بلدية مدينة باريس من قطار في محطة «جار دو نور» فيها جهاز حاسوب وناقلان للبيانات «يو إس بي» يحتوون على الخطط الأمنية للأولمبياد.

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