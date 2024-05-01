بايرن ميونيخ يتبرع للمحتاجين



ميونيخ (د ب أ)



تبرع نادي بايرن ميونيخ بـ500 ألف يورو «534 ألف دولار» لمؤسسة فرانز بيكنباور الخيرية، بعد حملة لجمع التبرعات عقب وفاة الأسطورة الألماني في يناير عن عمر 78 عاماً.

وتعمل المؤسسة على مساندة المحتاجين، وقدم يان كريستيان دريسين الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ ومايكل ديديرتيش المدير المالي شيكا لهيدي أرملة بيكنباور، التي حضرت لملعب أليانز أرينا مع أبنها جويل لحضور المواجهة أمام ريال مدريد الإسباني في ذهاب المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.

وقال دريسين «قلنا بعد وداع فرانز بيكنباور أننا نريد أن نفعل شيئاً، نشعر بالسعادة والفخر، لتمكنا من تقديم 500 ألف يورو لمؤسسة فرانز بيكنباور».

وأضاف «هذا المبلغ الرائع يأتي من مزادات بيع قمصان كتب عليها شكراً لك فرانز، والتي ارتداها لاعبونا تكريما لفرانز أمام هوفنهايم، من بيع البضائع ومن التبرعات العديدة من مشجعينا».

من جانبها قالت هيدي بيكنباور «بالنيابة عن مؤسسة فرانز بيكنباور، نود أن نتوجه بالشكر من أعماق قلوبنا لهذا التبرع الرائع، فرانز ساند المحتاجين لأعوام عديدة».