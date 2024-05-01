توخيل يهدد «الريال» في داره!



ميونيخ (رويترز)



أشاد توماس توخيل، مدرب بايرن ميونيخ بفعالية منافسه ريال مدريد أمام المرمى في التعادل 2-2، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكنه أكد جاهزية الفريق الألماني للفوز إياباً الأسبوع المقبل في مدريد.

وسجل الفريق البافاري هدفين في غضون أربع دقائق في بداية الشوط الثاني بتسديدة من ليروي ساني، وركلة جزاء ناجحة لهاري كين، ليقلب الطاولة، بعدما وضع فينيسيوس جونيور الفريق الزائر في المقدمة في الدقيقة 24 على عكس سير اللعب، كما أحرز المهاجم البرازيلي هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 83، بينما كان بايرن يضغط لتسجيل الهدف الثالث.

وقال توخيل الذي سيترك البايرن في نهاية الموسم، بعد موسم محلي مخيب للآمال في مؤتمر صحفي: «النتيجة كما شاهدتم، ولا تستحق إهدار أي وقت للتفكير فيها، وفعلها ريال مدريد من قبل، سجل هدفين من فرصتين، لسنا أول فريق يعاني ذلك، لديهم اللمسة الأخيرة، ويملكون الجودة للقيام بذلك.

وأضاف، «كانت بدايتنا قوية، ثم فقدنا إيقاعنا قليلاً، كان ينبغي أن نسجل الهدف الثالث، لكننا لم نتحل بالفعالية الكافية ثم منحناهم ركلة جزاء».

واستمتع بايرن ببداية قوية، وأتيحت له فرص للتسجيل مرة أخرى بعد التقدم 2-1، ويحتاج الفريق الآن للفوز على ريال مدريد، الساعي للفوز بكأس أوروبا للمرة 15، في إسبانيا إذا أراد التأهل إلى النهائي في ويمبلي.

وأضاف توخيل، «الموقف واضح للغاية، ونذهب إلى مدريد، والفائز يأخذ كل شيء، نحن جاهزون للقتال، ويجب أن نؤمن بحظوظنا».

وقال: «لا يزال الأمر ممكناً، النتيجة 50-50، إنه واحد من أصعب الملاعب، لكن هذا ما يزيد حجم التحدي».