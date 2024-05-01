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الرياضة

خورفكان.. لا تعليق!

خورفكان.. لا تعليق!
1 مايو 2024 11:00

 
فيصل النقبي (خورفكان)

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تنتظر إدارة شركة خورفكان لكرة القدم، حيثيات قرار لجنة الانضباط، حول مشاركة سعيد أحمد غير القانونية، في لقاء عجمان، بعدما قررت اللجنة اعتبار الفريق خاسراً 0-3، حتى تستطيع الرد رسمياً، بتقديم مذكرة قانونية متكاملة حول موقف النادي، أو الاكتفاء ببيان يوضح ما حدث من وجهة نظر الشركة.
وقال مسؤول إن الشركة لن تعلق رسمياً، قبل أن ترى المسوغات القانونية التي اعتمدت عليها «الانضباط» في إصدار قراره، مؤكداً احترامها لكل القوانين واللوائح المنظمة للمسابقة، ولكل اللجان القضائية في الاتحاد.
وشارك سعيد أحمد في الدقيقة 88 بدلاً من وليد حسين، رغم أنه غير مقيد في قائمة الأساسية، ما دفع عجمان إلى التقدم باحتجاج لمخالفة اللوائح، واشتراك اللاعب بشكل غير قانوني.
واجتمعت إدارة الشركة مع اللاعبين من أجل تشجيعهم قبل لقاء العين المهم في «الجولة 22» من الدوري، والذي يقام على ملعب الفريق يوم الاثنين المقبل، ويسعى من خلاله «النسور»، لبلوغ «النقطة 23»، بعد سحب «نقطة» التعادل مع عجمان، ليظل عند «20 نقطة» في المركز 12.

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
عجمان
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