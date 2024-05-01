سيكسرز وباكس يتمسكان بالحياة!



نيويورك (أ ف ب)



أنعش كل من فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، وميلووكي باكس آماله في بلوغ الدور الثاني، بفوزيهما على نيويورك نيكس 112-106 بعد التمديد، وإنديانا بايسرز 115-92 توالياً في المواجهة الخامسة، ضمن المنطقة الشرقية، في الدور الأول من الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ودخل كل من سيكسرز وباكس المواجهة، وهو مهدد بالخروج المبكر، في حال الخسارة، كونهما كانا متخلفين 1-3 في السلسلتين، لكنهما نجحا في تحقيق الفوز، وقلَّصا الفارق الى 2-3، وبالتالي خوض مباراة سادسة.

في المباراة الأولى، على ملعب «ماديسون سكوير جاردن»، يدين سيكسرز بفوزه إلى نجمه تايريز ماكسي «23 عاماً» الذي قدم مباراة استثنائية، هي الأفضل له في «البلاي أوف»، بتسجيله 46 نقطة، مع تسع تمريرات حاسمة.

وتألق ماكسي الذي اختير الأسبوع الماضي اللاعب الأكثر تطوراً هذا العام، بشكل خاص خلال النهاية المجنونة مرة أخرى للمباراة، حيث كان سيكسرز متخلفاً بفارق ست نقاط قبل 29 ثانية من الصافرة النهائية، لكن تسديدتين بعيدتي المدى من ماكسي، والثانية من شعار أرضية الملعب، بعيداً خلف قوس الثلاثيات، أعادتا فريقه الى المباراة.

واستهل نيويورك الوقت الإضافي بقوة، بفضل نجمه جايلن برونسون الذي سجل 5 نقاط من أصل 40 في المباراة، لكن فريقه انهار بعد ذلك بسبب رد سيكسرز الذي سجل تسع نقاط متتالية.

وعلق ماكسي قائلاً: «كنا نحاول فقط البقاء على قيد الحياة، وكان الموسم على المحك، ولدي ثقة في عملي».

مرة أخرى أهانه ماديسون سكوير جاردن، تألق جويل إمبييد بثلاثية مزدوجة (19 نقطة، 16 متابعات، 10 تمريرات حاسمة) وتحرك سيء على برونسون كاد أن يكلف فريقه المباراة في الوقت الإضافي.

وبرز في صفوف سيكرز أيضاً النجم جويل إمبيد وتوبياس هاريس بتسجيل كل منهما 19 نقطة مع 16 متابعة و10 تمريرات حاسمة للأول.

وفي الثانية، فجَّر ميلووكي باكس في غياب نجميه المصابين اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (ربلة الساق) وداميان ليلارد (وتر أخيل)، مفاجأة بفوزه على إنديانا بايسرز 115-92.

وتألق البطل غير المتوقع بوبي بورتيس بتسجيله 29 نقطة مع 10 متابعات، وأضاف كريس ميدلتون 29 نقطة أيضاً مع 12 متابعة، وأبقيا على آمال فريقهما.

في المقابل، اكتفى نجم بايسرز تايريز هاليبورتون بتسجيل 16 نقطة فقط، وكان الأفضل في صفوف فريقه.