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الرياضة

إيقاف أونيل لـ «التهديد»!

إيقاف أونيل لـ «التهديد»!
1 مايو 2024 11:33

 
لندن (رويترز)

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قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إنه عاقب جاري أونيل مدرب ولفرهامبتون واندرارز بالإيقاف مباراة واحدة، وغرامة قدرها 8000 جنيه إسترليني «9981 دولاراً»، لسوء التصرف عقب الهزيمة 2-1 أمام وستهام يونايتد الشهر الماضي في الدوري الممتاز.
وفي السادس من أبريل، استشاط ولفرهامبتون غضباً، بعد أن سجل ماكس كيلمان هدف التعادل في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن الحكم ألغاه بسبب التسلل، بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد.
ووصف أونيل استدعاء الحكم بأنه قرار «فاضح ومريع»، بينما حث جيف شي رئيس ولفرهامبتون رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ولجنة الحكام على «الحفاظ على نزاهة» البطولة.
وقال الاتحاد الإنجليزي، إن أونيل أقر بالتهمة، ويغيب عن مواجهة مانشستر سيتي، الساعي للفوز بلقب الدوري للمرة الرابعة توالياً، يوم السبت المقبل.
وأوضح الاتحاد الإنجليزي في بيان: «يزعم أنه بعد انتهاء المباراة، كانت لغة أونيل أو تصرفه داخل أو حول غرف تغيير ملابس الحكام غير لائقة، أو تنطوي على تهديد، وأقر أونيل بالتهمة ووقعت لجنة مستقلة عقوبة الإيقاف بحقه».
وبعد رحلته إلى السيتي يستضيف ولفرهامبتون منافسه كريستال بالاس، وسيحل ضيفاً على ليفربول في الدوري.

الدوري الإنجليزي
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ولفرهامبتون
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