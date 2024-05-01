القرقاوي يطالب الأندية الاهتمام بالمراحل السنية



علي معالي (دبي)



طالب اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس اتحاد كرة السلة، أندية الدولة بضرورة الاهتمام بقطاع المراحل السنية، حتى تستطيع اللعبة النهوض من جديد، جاء ذلك أثناء انعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد في دبي، بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور 15 من أصل 20 نادياً يحق لهم التصويت.

قال القرقاوي:«إذا كنا نريد الانطلاق إلى الأمام في كرة السلة، لا بد من الاهتمام بالمراحل السنية، واختيار مدربين على مستوى عالٍ، وإداريين لهم القدرة على التطوير، مع البحث عن المواهب بين الصغار في كل مكان».

وأضاف:«بناء الأجيال الصغيرة يمنح الأندية والاتحاد بعد ذلك قوة كبيرة، وأن دور الأندية في ذلك مهم للغاية، خاصة أن الاتحادات الرياضية تجني بشكل عام بعد ثمرة وعمل الأندية».

وجرت الجمعية العمومية في أجواء جيدة، وتناقش المجتمعون في العديد من الجوانب التي تخص اللعبة، سواء من الناحية الفنية أو الإدارية، ووافق الأعضاء على عدد من مقترحات الاتحاد وهي السماح بتسجيل 3 لاعبين أجانب، منهم اثنان في الملعب حداً أقصى في كشوفات الرجال الخاصة بغير المواطنين، مع الإبقاء على 6 لاعبين حداً أقصى لغير المواطنين بنفس ضوابط التسجيل في ورقة المباراة، والمشاركة في الملعب.

واعتمدت الجمعية محضر الاجتماع السابق والتصديق على التقارير الإدارية والفنية والمالية، ومناقشة مقترحات الاتحاد واعتمادها بمنح الرئاسة الشرفية والعضوية الفخرية، لمن لهم دور مؤثر في مجال اللعبة، واعتماد لجنتي الانضباط والاستئناف بالتشكيل السابق نفسه، وتحويل مقترحات الأندية التي تقدمت بها إلى الجمعية لمناقشتها في اللجان الخاصة بها بالاتحاد.

وقبل انعقاد الجمعية العمومية، اجتمع عبداللطيف الفردان، نائب رئيس الاتحاد، ود.منير بن الحبيب المدير الفني للاتحاد، مع مدربي أندية الدوري والمراحل السنية والسيدات، لوضع ملامح الموسم الجديد، ومناقشة كل ما يخص اللعبة، وطرق تطويرها، وبدء ونهاية الموسم الجديد، وسط حضور جيد من أندية الدولة.