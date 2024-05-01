ديوكوفيتش ينفصل عن مدرب اللياقة البدنية بـ«كل الحب»



مدريد (رويترز)

وجه نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً الشكر لمدرب اللياقة البدنية ماركو بانيتشي على سنوات خدمته، مما يشير إلى نهاية علاقة العمل بينهما في أحدث تغيير بالطاقم المعاون للاعب الصربي الحاصل على 24 لقباً في البطولات الأربع الكبرى للتنس.

وقال ديوكوفيتش الأسبوع الماضي: إنه يفكر في البقاء بدون مدرب بعد إنهاء شراكة استمرت خمس سنوات مع المدرب الكرواتي جوران إيفانيسفيتش الشهر الماضي عقب خروجه المبكر من إنديان ويلز.

وانضم الإيطالي بانيتشي إلى فريق ديوكوفيتش المعاون كمدرب للياقة البدنية في 2017.

وكتب ديوكوفيتش على إنستجرام «يا لها من سنوات رائعة من التعاون بيننا. وصلنا إلى القمة، فزنا بالألقاب وحطمنا الأرقام القياسية. ولكن الأهم من ذلك كله، أنني استمتعت بأيام التدريب داخل وخارج صالة الألعاب الرياضية». «(شكراً) على كل الطاقة والجهد والوقت الذي استثمرته معي وجعلني أفضل لاعب. كل الحب».

وغاب ديوكوفيتش عن بطولة مدريد المفتوحة هذا العام للتركيز على البطولات الكبرى وأولمبياد باريس لكنه يعتزم المنافسة في روما.