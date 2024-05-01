«سدد على يسار الحارس».. هذا ما طلبه بيلينجهام من كين!!



أنور إبراهيم (القاهرة)

انتهى «الكلاسيكو» الأوروبي بين بايرن ميونيخ وريال مدريد بتعادل الفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، واحتُسبت لكل فريق ركلة جزاء سجل منها الإنجليزي هاري كين هدف التقدم للبايرن 2/1، بينما سجل البرازيلي فينيسيوس جونيور منها هدف التعادل 2/2، ليتأجل حسم التأهل للمباراة النهائية إلى مباراة العودة بـ «السانتياجو برنابيو» معقل «الميرنجي».

وشهدت ركلة الجزاء التي سددها كين محاولة «خبيثة» من جانب مواطنه جود بيلينجهام زميله في منتخب «الأسود الثلاثة»، لتشتيت فكره قبل تسديد الركلة، وبينما كان الأول يستعد للتسديد، اقترب بيلينجهام من خلف ظهره وهمس في أذنه ببضع كلمات، غير أن حكم المباراة الفرنسي مسيو توربان أبعده بأدب، ويبدو أنه كان يتابع الموقف عن قرب.

ولم ينظر كين على الإطلاق إلى مواطنه بيلينجهام، بل صبّ كل تركيزه على تسديد الركلة، وبالفعل نجح في خداع أندري لونين حارس الريال وجعله يرتمي في زاوية ووضعها في الزاوية الأخرى، مسجلاً هدفاً.

وذكرت مصادر إنجليزية وألمانية أن نجم الريال قال لمواطنه كين: سدد على يسار الحارس؟ وهذا ما فعله نجم البايرن بالفعل، ولكن من دون أن يسمع شيئاً من كلام بيلينجهام. وعندما سُئل كين بعد المباراة عما قاله له بيلينجهام، اعتراف بأنه لم يسمع شيئاً على الإطلاق وإن كل تركيزه كان على توجيه الكرة في المكان الذي حدده لنفسه. وقال كين: لا أعرف حقاً ما الذي قاله، وكل ما في الأمر أنني رأيته يتمتم بكلمات لم أفهمها، ولم أسمع شيئاً مما قاله، ولكنني واثق من أنه كان يقول شيئاً يحاول به إخراجي عن تركيزي، ولكن لحسن الحظ سددت الركلة بنجاح.

وبعد إنتهاء المباراة، تبادل اللاعبان الدوليان الإنجليزيان بعض كلمات وابتسم بيلينجهام بعد أن علم أن «خدعته» و«حيلته» لم تُحدث الأثر المطلوب لأن كين لم يفهم شيئاً مما قال.

يُذكر أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال أخرج بيلينجهام في الدقيقة 75، بعد أن قدم أداءً باهتاً، لأنه شعر بأنه مرهق ومجهد، بينما رفع كين رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 43 هدفاً في مختلف المسابقات التي شارك فيها مع العملاق البافاري.