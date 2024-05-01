الأربعاء 1 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

عجمان يبتعد عن حسابات القاع بـ«النقاط الاعتبارية»

عجمان يبتعد عن حسابات القاع بـ«النقاط الاعتبارية»
1 مايو 2024 13:30

رضا سليم (دبي) 

أخبار ذات صلة
خورفكان.. لا تعليق!
«شبابنا واعد» يرفرف بأجنحة «خليجنا واحد» في «نسخة الإمارات»


رفع  عجمان رصيده إلى 23 نقطة وتقدم للمركز التاسع بدوري أدنوك للمحترفين، بعد حصوله على النقاط الاعتبارية الثلاثة بقرار لجنة الانضباط في مباراة خورفكان في الجولة 21 بعد الخطأ الإداري لمشاركة سعيد أحمد دون قيده في قائمة المباراة، وهو ما يرفع معنويات لاعبي البرتقالي قبل مواجهة حتا في الجولة 22 التي تمثل بقاء الفريق رسمياً في الدوري بعيداً عن شبح الهبوط.
ويستعد الفريق لمواجهة الإعصار في الجولة المقبلة بحثاً عن الفوز السابع هذا الموسم، في المباراة التي ستقام باستاد حمدان بن راشد آل مكتوم، والتي ستكون قفزة جديدة للبرتقالي في حالة الفوز، خاصة أن هناك فارقاً نقطة بينه والجزيرة الثامن و3 نقاط بينه والبطائح السابع وهو المركز الذي اعتاد البرتقالي عليه في المواسم الماضية.
ويتعامل الروماني دانيل إيسايلا مدرب الفريق بشكل مختلف مع المباراة التي سيدفع فيها بكل الأوراق رغم أن حتا في المركز الأخير، وإن كان المدرب سيلجأ إلى الدفع بنفس التشكيلة التي خاضت المباريات الأخيرة في الدوري، وإن كانت التغييرات الطفيفة التي يجريها خلال المباراة مرهون بمجموعة من اللاعبين الجاهزين على دكة البدلاء، منهم المهاجم الكاميروني الشاب روكي مارسيانو وعلي مدن وجيانلوكا في الوسط والهجوم مع الاعتماد على التشكيلة الثابتة في الدفاع. 
وأكد محمد حسين مدير الفريق أن التقدم للمركز التاسع في جدول الترتيب يحفز اللاعبين على مواصلة المزيد من الانتصارات في الجولات المقبلة، بداية من مباراة حتا في الأسبوع 22 يوم الأحد المقبل، وسيكون هدف الفريق في المرحلة المتبقية في الدوري تحسين مركزه في جدول الترتيب، خاصة أن الفريق لديه مواجهتان مؤجلتان مع بني ياس والبطائح.
وأضاف أن بداية الموسم كانت صعبة كون الفريق مر بظروف الإصابات والغيابات الكثيرة من اللاعبين الأساسيين وهو ما تسبب في نتائج سلبية وتغيير المدرب، ولكن نجحنا في العودة بتماسك اللاعبين والجهازين الفني والإداري، ومساندة كبيرة من مجلس الإدارة برئاسة خليقة الجرمن، وعودة الفريق إلى وضعه الطبيعي يرفع من معنويات اللاعبين ويحفزهم لتحسين النتائج والترتيب.

دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
خورفكان
آخر الأخبار
بورزينجيس.. إصابات وأوجاع!
الرياضة
بورزينجيس.. إصابات وأوجاع!
اليوم 13:51
توخيل ينتقد مدافعه: أنت متسرع!
الرياضة
توخيل ينتقد مدافعه: أنت متسرع!
اليوم 13:49
شعار "أم الإمارات"
علوم الدار
«أم الإمارات» تفوز بجائزة «خليفة التربوية»
اليوم 13:31
عجمان يبتعد عن حسابات القاع بـ«النقاط الاعتبارية»
الرياضة
عجمان يبتعد عن حسابات القاع بـ«النقاط الاعتبارية»
اليوم 13:30
الدراسة والعمل عن بعد لجميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص يومي الخميس والجمعة
علوم الدار
الدراسة والعمل عن بعد لجميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص يومي الخميس والجمعة
اليوم 13:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©