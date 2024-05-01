عجمان يبتعد عن حسابات القاع بـ«النقاط الاعتبارية»

رضا سليم (دبي)



رفع عجمان رصيده إلى 23 نقطة وتقدم للمركز التاسع بدوري أدنوك للمحترفين، بعد حصوله على النقاط الاعتبارية الثلاثة بقرار لجنة الانضباط في مباراة خورفكان في الجولة 21 بعد الخطأ الإداري لمشاركة سعيد أحمد دون قيده في قائمة المباراة، وهو ما يرفع معنويات لاعبي البرتقالي قبل مواجهة حتا في الجولة 22 التي تمثل بقاء الفريق رسمياً في الدوري بعيداً عن شبح الهبوط.

ويستعد الفريق لمواجهة الإعصار في الجولة المقبلة بحثاً عن الفوز السابع هذا الموسم، في المباراة التي ستقام باستاد حمدان بن راشد آل مكتوم، والتي ستكون قفزة جديدة للبرتقالي في حالة الفوز، خاصة أن هناك فارقاً نقطة بينه والجزيرة الثامن و3 نقاط بينه والبطائح السابع وهو المركز الذي اعتاد البرتقالي عليه في المواسم الماضية.

ويتعامل الروماني دانيل إيسايلا مدرب الفريق بشكل مختلف مع المباراة التي سيدفع فيها بكل الأوراق رغم أن حتا في المركز الأخير، وإن كان المدرب سيلجأ إلى الدفع بنفس التشكيلة التي خاضت المباريات الأخيرة في الدوري، وإن كانت التغييرات الطفيفة التي يجريها خلال المباراة مرهون بمجموعة من اللاعبين الجاهزين على دكة البدلاء، منهم المهاجم الكاميروني الشاب روكي مارسيانو وعلي مدن وجيانلوكا في الوسط والهجوم مع الاعتماد على التشكيلة الثابتة في الدفاع.

وأكد محمد حسين مدير الفريق أن التقدم للمركز التاسع في جدول الترتيب يحفز اللاعبين على مواصلة المزيد من الانتصارات في الجولات المقبلة، بداية من مباراة حتا في الأسبوع 22 يوم الأحد المقبل، وسيكون هدف الفريق في المرحلة المتبقية في الدوري تحسين مركزه في جدول الترتيب، خاصة أن الفريق لديه مواجهتان مؤجلتان مع بني ياس والبطائح.

وأضاف أن بداية الموسم كانت صعبة كون الفريق مر بظروف الإصابات والغيابات الكثيرة من اللاعبين الأساسيين وهو ما تسبب في نتائج سلبية وتغيير المدرب، ولكن نجحنا في العودة بتماسك اللاعبين والجهازين الفني والإداري، ومساندة كبيرة من مجلس الإدارة برئاسة خليقة الجرمن، وعودة الفريق إلى وضعه الطبيعي يرفع من معنويات اللاعبين ويحفزهم لتحسين النتائج والترتيب.