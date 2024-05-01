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الرياضة

توخيل ينتقد مدافعه: أنت متسرع!

توخيل ينتقد مدافعه: أنت متسرع!
1 مايو 2024 13:49

 
ميونيخ (د ب أ)

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قال توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني كرة القدم، إن كيم مين جاي، مدافع الفريق، «كان متسرعاً للغاية مرتين» في مباراة الذهاب بالدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، وأنه يتحمل مسؤولية الهدفين اللذين تلقاهما الفريق في المباراة.
وافتتح الريال التسجيل، بعدما قام توني كروس، صانع الهدف، وفينيسيوس جونيور، مسجل الهدف، بمفاجأة كيم.
وقال توخيل:«قام بالحركة الأولى أمام فينيسيوس جونيور مبكراً جداً في الهدف الأول، وتعرض لتمريرة توني كروس، ولم يكن شرساً بما يكفي». وتمكن بايرن من قلب النتيجة وتقدم 2-1، ولكن المدافع كيم قام بجذب رودريجو داخل منطقة الجزاء، وسجل فينيسيوس هدف التعادل للريال من ركلة الجزاء.
وأضاف المدرب:«في الهدف الثاني، لسوء الحظ كان خطأ آخر، كنا خمسة لاعبين ضد اثنين، كان لدينا أفضلية عددية، لم يكن هناك حاجة للدفاع بعدوانية أمام رودريجو».
وانتقل كيم من نابولي إلى بايرن في الصيف الماضي، مقابل ما يقرب من 50 مليون يورو «3. 53 مليون دولار».
وشارك اللاعب أساسياً في المباراة، بعد إصابة ماتيس دي ليخت.
ودافع مانويل نوير، حارس المرمى، عن زميله، وقال: «الأخطاء تحدث، إنها جزء من كرة القدم».
وأضاف:«هذا لا يعني إنه سيظهر بشكل أسوأ في المباريات المقبلة، ولم يكن أداؤه سيئاً أيضاً- لعب بشكل جيد في أجزاء من المباراة، ولكن في بعض اللحظات الحاسمة، ربما لم يتخذ القرارات الصحيحة».

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ
ريال مدريد
توماس توخيل
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