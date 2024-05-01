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الرياضة

بورزينجيس.. إصابات وأوجاع!

بورزينجيس.. إصابات وأوجاع!
1 مايو 2024 13:51

 
نيويورك (أ ف ب)

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يغيب لاعب ارتكاز بوسطن سلتيكس اللاتفي كريستابس بورزينجيس عن المباراة الخامسة أمام ميامي هيت من السلسلة ضمن الدور الأول لـ«بلاي أوف» دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بسبب الإصابة، وفقاً لما أعلن ناديه.
وتعرّض بورزينجيس لتمزق في ربلة الساق، خلال المباراة الرابعة التي فاز بها سلتيكس 102-88 خارج أرضه، ليتقدم 3-1 في السلسلة.
ويقدم بورزينجيس موسماً رائعاً، حيث بلغ معدله في 57 مباراة هذا الموسم 20.1 نقطة و7.2 متابعات وتمريرتين حاسمتين و1.9 حائط صد «بلوك شوت» في المباراة الواحدة، إلا أن بورزينجيس عانى خلال الموسم من سلسلة إصابات في الساق وأوجاع في الظهر.
وفي المباريات الثلاث الأولى أمام ميامي، كان معدل العملاق اللاتفي 14 نقطة و5.7 متابعات في المباراة الواحدة.
وأنهى سلتيكس الموسم المنتظم في صدارة الترتيب العام بـ 64 فوزاً و18 خسارة، ليكون صاحب الأفضلية في جميع مواجهاته في «البلاي أوف» إذا أكمل طريقه حتى النهاية.
وفي حال تجاوزه هيت في المباراة الخامسة، سيلاقي الفائز بين أورلاندو ماجيك وكليفلاند كافالييرز في الدور الثاني.

كرة السلة
أميركا
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
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