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الرياضة

الوحدة يركز على «التكتيك» ويعالج الأخطاء

الوحدة يركز على «التكتيك» ويعالج الأخطاء
1 مايو 2024 14:30

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

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يختتم الوحدة تدريباته مساء الخميس، على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، وذلك استعداداً للقاء العين، الجمعة، في نهائي كأس «مصرف أبوظبي الإسلامي»، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة.
وشهدت تدريبات «العنابي» في الأيام الماضية حماساً كبيراً من اللاعبين، خاصة العائدين للفريق، أمثال البرازيلي آلان، والمدافع بيمنتا، وذلك لتعويض النتائج السيئة في آخر 3 مباريات بالدوري، حيث لم يحقق الوحدة أي فوز، وخسر مباراتين، وتعادل في واحدة.
وركز الصربي جوران مدرب الفريق على العمل التكتيكي بدرجة كبيرة خلال الأيام الماضية، وكذلك النواحي الدفاعية، بغية تجنب الأخطاء التي وقع فيها «أصحاب السعادة» في الفترة الماضية، وكلفته خسارة مباراتين أمام اتحاد كلباء وعجمان، والتعادل أمام الإمارات.
ومن المنتظر أن تشهد مواجهة النهائي أمام العين، عودة آلان لقيادة وسط الفريق، بعد الغياب عن لقاء «الصقور» بسبب الطرد في لقاء عجمان، وكذلك عودة المدافع بيمنتا والجناح روبن، اللذين غابا عن الجولة الماضية من دوري أدنوك للمحترفين، بسبب الإيقاف أيضاً.
ويعول الصربي جوران مدرب الوحدة على الكثير من العوامل النفسية لعدد من اللاعبين الذين يرغبون إنهاء مسيرتهم مع الفريق بتحقيق لقب، أبرزهم القائد إسماعيل مطر الذي أعلن أن هذا الموسم هو الأخير له في الملاعب، ويمني النفس أن يكون ختام مسيرته مسكاً بحمل لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي قائداً للفريق، وكذلك آلان الذي يسعى لختام مسيرته مع الوحدة بلقب، لاسيما أن عقده ينتهي في ختام الموسم الجاري.

الوحدة
العين
مصرف أبوظبي الإسلامي
إسماعيل مطر
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