ألمانيا تحفز دورتموند لقهر «المليار دولار»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



تحدثت الصحافة الألمانية عن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان، اليوم، والتي تُقام على ملعب «سيجنال إدونا بارك»، معقل الفريق الألماني، وقالت إنها مواجهة بين «نموذجين» مختلفين بل متعارضين، كما أشادت بالنجم الفرنسي كيليان مبابي هداف الفريق الضيف، وهنأته على الموسم الرائع الذي يقدمه.

واهتمت مواقع الصحف الرياضية الألمانية بالمباراة التي جاءت تقاريرها في صدر الصفحات الأولى، وكتبت صحيفة «بيلد» عن وصول الفريق الفرنسي إلى مطار دورتموند، ولكنها كتبت بلهجة ساخرة: هبطت طائرة «المليار دولار»، في إشارة إلى «القيمة السوقية» للاعبي سان جيرمان. وأضافت أن مبابي الذي ارتدى «قبعة» فوق رأسه لم يتوقف عن تحية الجمهور الذي كان في انتظاره.

وكتبت بيلد في تقرير آخر: إيد تيرزيتش المدير الفني لبروسيا دورتموند يبحث عن خطة مضادة لإيقاف خطورة «الفتى المدلل» الذي يتمتع بمهارات عالية، وإن كان متابعو الفريق الفرنسي على امتداد الموسم يؤكدون أنه يضم أوراقاً رابحة أخرى غير مبابي، ولكن الألمان بوجه عام مبهورون بأرقام مبابي الذي سجل 43 هدفاً في 44 مباراة هذا الموسم.

أما صحيفة «كيكر»، كتبت تقول: تيرزيتش أبدى شجاعة كبيرة، وهو يتحدث عن فريقه خلال مؤتمره الصحفي الذي استغرق نصف ساعة فقط، ولفت إلى أن فريقه لم يخسر على أرضه في آخر10 مباريات لعبها في دوري الأبطال.

وتطرقت الصحيفة للفريق الفرنسي قائلة: سان جيرمان يواصل منذ سنوات محاولاته، من أجل هدف طموح يتمثل في الفوز بدوري الأبطال، وحمل كأسها ذات الأذنين الكبيرتين، وهو على استعداد لضخ استثمارات ضخمة في هذا الاتجاه من أجل هدفه.

وفي المقابل، قالت الصحيفة إن لاعبي بروسيا دورتموند ليسوا بنفس القيمة السوقية للاعبي سان جيرمان، وإن بلوغ نصف نهائي البطولة يُعتبر أكبر نجاح حققه الفريق على المستوى الأوروبي منذ 2013، ولكنها استدركت قائلة: يبقى الأمل موجوداً طالما أن دورتموند لم يخسر على أرضه في هذه البطولة منذ فترة طويلة.

وحرصت «كيكر»على أن تُذكر جماهير«الجدار الأصفر» الذي يمثل قميص دورتموند في مدرجات ملعب «سيجنال إدونا بارك»، بأنها لها مفعول السحر في إشعال حماس اللاعبين، ورفع روحهم المعنوية ونزعتهم القتالية، مثلما حدث خلال لقاء أتلتيكو مدريد في ربع نهائي البطولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن عودة النجم مارسيل سابيتزر متوسط ميدان الفريق من نزلة البرد التي أصابته هذا الأسبوع، طمأنت الجماهير، مشيرة إلى أنه لو استعاد لياقته التي ظهر عليها خلال الأسابيع الأخيرة، سيكون بمقدوره قيادة الفريق إلى الفوز، بعد دوره الحاسم في مباراة «الأتليتي».